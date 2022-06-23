в Якутске стартует Межрегиональный форум, посвященный 200-летию ЯГД

В Якутске проходит форум с участием руководства представительных органов городов России.

Сегодня, 23 июня, в Якутске стартует Межрегиональный муниципальный форум, посвященный 200-летию Якутской городской Думы.

Для участия в форуме в столицу Якутии с официальным визитом прибыли: Председатель Правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Иван Цецерский, Первый заместитель Председателя Правления ВАРМСУ Ирина Гусева, Председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Гарин, Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Веллер. Также в форуме принимают участие Председатель городской Думы города Иваново Александр Кузьмичев, заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов, заместитель мэра города Хабаровск по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов и другие.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы реформирования системы местного самоуправления в России, координации деятельности представительных органов, особенностей межбюджетных отношений на современном этапе развития страны.

Помимо этого, участники форума выступят с докладами на тему содействия стабилизации экономики Севера, социального положения северян и сохранения уникальной природы, коренных народов, их культуры и традиционных ремесел, а также участие жителей в развитии муниципальных образований, открытость власти и связи с общественностью.



