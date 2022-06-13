В Якутске стартует чемпионат ДФО по боксу

Болеем за наших!

Во дворце спорта «50 лет Победы» с 13 по 17 июня пройдет чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин. Зональный чемпионат станет отборочным на чемпионат России. Путевки на главный ринг страны достанутся только победителям.

Всего в ринг чемпионата ДФО в Якутске скрестят перчатки 69 мастеров кожаной перчатки из семи регионов Дальнего Востока: Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Приморский край, Магаданская область, Сахалинская область и Республика Саха (Якутия).

Сегодня, 13 июня программа боев начнется в 14.00 ч. В двенадцати боях первого дня в ринг выйдут 11 якутских боксеров.