В Якутске стартует благотворительная акция «Вместе теплее»

Якутская городская общественная организация «Вместе теплее» совместно с Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска в рамках направления «Гражданская энергия» призывает неравнодушных граждан принять активное участие в благотворительной акции «Подари тепло».

Акция «Подари тепло» в городе Якутске стартует с 25 февраля 2019 года. В течение всего года в рамках акции будут проходить сбор и раздача собранных продуктов, вещей первой необходимости семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Активисты акции будут выезжать с продуктами и вещами к нуждающимся семьям.

Важно помнить, что продукты должны быть нескоропортящимися, к ним относятся: мука, крупы, консервы, макаронные изделия, чай, кофе, сухофрукты, пряности, сахар, соль, специи, кондитерские изделия.

К вещам первой необходимости относятся: зубные щетки, зубная паста, расчески, мыло, губка, бытовая химия, кастрюли, котелки, спички, ложки, вилки, ножи, половник, кружки, тарелки (небьющиеся), футболки, трусы, носки, рубашки или майки, шорты, штаны, лекарства сердечные, от давления, пакеты первой помощи, туалетная бумага, полотенца, таз, ведро, стиральный порошок, веревки для сушки белья, прищепки.

Если у Вас есть желание помочь, смело обращайтесь в Якутскую городскую общественную организацию «Вместе теплее» или в Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

Продукты и вещи первой необходимости можно сдать по адресу: ул. Хабарова, 27/1, 4 подъезд (Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска) или можете обращаться по телефонам: 8 (914) 111-05-19, 40-88-46.

Управление молодежи и семейной политики ОА г. Якутска

Фото с сайта gazeta-bam.ru