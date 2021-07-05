В Якутске стартовали съемки фильма, получившего 20 млн в Москве

Состоялась встреча министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова с руководством «Сахафильма» по вопросу старта съемок фильма «Не хороните меня без Ивана». Съемки начинаются 11 июля в селе Ытык-Кюель. К производству привлечены несколько музеев, Саха и Русский театры.

Художественный фильм «Не хороните меня без Ивана» снимает Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» и московская киностудия ООО «Студия Автор» по заказу министерства культуры России, при участии министерства культуры и духовного развития Якутии. Лента расскажет о дружбе русского художника и автора знаменитой картины «Шаман» Ивана Попова и якута Егора Берескова, который страдал от летаргического сна.

«Фильм будет снят при поддержке минкультуры России и минкультуры и духовного развития Якутии. Кинокомпания «Саха фильм» в прошлом году впервые выиграла федеральный конкурс и получила 20 млн рублей на этот проект. Из бюджета республики также выделены средства – 9 млн. Поскольку действие происходит в начале 20 века, будут привлечены многие наши музеи и театры. После съемок «Сахафильм» разберёт ненужные декорации, но часть по необходимости будет сохранена. Подобные объекты нужны на перспективу, чтобы со временем у нас появился кинопавильон под открытым небом», — отметил на встрече Юрий Куприянов.

В частности, к съемкам будут привлечены: литературно-этнографический музей с.Хадаайы Таттинского улуса, этнографический музей с.Кыйы, Якутский государственный музей истории и культуры народов Севера им. Е.Ярославского, музей с.Черкех. Будут съемки со строительством и установкой необходимых для фильма декораций вблизи аласа Ойунского. Задействованы также Русский драмтеатр им. А.С. Пушкина и Саха театр им. П.А. Ойунского, артисты которых будут заняты в съемочном процессе, театры также помогут съемочной группе с костюмами и реквизитом.

Режиссером картины стала одна из самых любимых зрителями режиссеров Любовь Борисова, снявшая известную картину обладателя приза зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля «Надо мной солнце не садится». Главные роли исполнят литовский актер Дариус Умаускас, который сыграет художника Ивана Попова, и учитель труда местной школы, артист народного театра из Хангаласского улуса Александр Чигяхов.

«Дариуса я увидела случайно в картине наших московских коллег и поняла, что он необычайно похож на нашего героя Ивана Васильевича Попова, практически один в один. Александра мы тоже нашли случайно – я приехала со своей картиной к ним в район, и он подошел с нами сфотографироваться. Съемки продлятся до середины августа, картину мы планируем выпустить в следующем году. Лента основана на реальных событиях, о том, как Иван Попов неоднократно спасал Егора Берескова, я прочла лет 8 назад и сразу загорелась этой необычной историей», — рассказала режиссер.

Сценарий написала Любовь Борисова в соавторстве с режиссером и редактором из Москвы Юлией Климовой. Оператором выступит Семен Аманатов, художником-постановщиком – Саргылана Скрябина, художником по костюмам — Дария Дмитриева.