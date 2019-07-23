В Якутске стартовали проекты «За рулем» и «Школа красоты»

С 22 июля стартует вторая группа проекта «За рулем» на базе молодежного центра «Арена 31». Занятия будут проводится 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 13.00 до 14.00 ч.

Детей будут обучать правилам вождения в автошколе «Фаворит». По итогам проекта лучших учеников поощрят сертификатами на бесплатное обучение в автошколе по категории «В».

Одним из приоритетных направлений проекта является проведение профилактической работы с детьми и молодежью, направленной на пропаганду правил дорожного движения, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

«В проекте «За рулем» принимают участие дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Обучения, позволят детей занять в свободное время, а также будет возможность дальнейшего трудоустройства. В проекте первыми примут участие ученики 10-11 классов, а позже школьники 5-6 классов. Необходимо, чтобы у юных участников дорожного движения заранее сформировались навыки безопасной езды», — прокомментировал начальник Управление молодежи и семейной политики города Якутска Константин СОКОЛОВ.

Кроме того, с 22 по 27 июля будет реализован проект «Школа красоты» для девочек, состоящих на профилактическом учете на базе молодежного центра «Арена 31». Занятия будут проводится каждый день с 14.00 до 15.00 ч.

Девочек будут обучать техникам маникюрного, парикмахерского мастерства, а также профессиональным навыкам визажиста. По итогам проекта лучшие ученицы будут поощрены сертификатами о прохождении обучения.

Одним из приоритетных направлений проекта является проведение профилактической работы с детьми и молодежью в условиях современной конкуренции. В проекте первыми примут участие школьницы 10-11 классов.

В проекте «Школа красоты» принимают участие дети, состоящие на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Также, эти обучения дают детям возможность заняться полезным делом в свободное время и возможность дальнейшего трудоустройства.