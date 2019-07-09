9 июля в Якутске стартовала международная олимпиада «Туймаада». Это один из ведущих интеллектуальных конкурсов в Дальневосточном федеральном округе и Российской Федерации. «Для меня большая честь приветствовать участников на 26-ой олимпиаде «Туймаада», заложенной в 1994 году первым президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Николаевым.

Традиция собирать лучших учеников мира продолжается и сегодня», ‒ отметил в своем приветствии Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов. Он также добавил, что для Якутии как для одного из лидеров-регионов северо-востока Азии, проведение такого масштабного соревнования имеет большое значение в разных сферах: образовательной, научной, туристической.

На этот раз международная олимпиада собрала 150 школьников из регионов России, а также Румынии, Казахстана, Болгарии, Сингапура, Ирана и Таджикистана.Во время проведения олимпиады с нучно-популярными лекциями выступят ведущие ученые Академии наук РС(Я). Среди экспертов — преподаватели МФТИ, члены центральной предметно-методической комиссии и жюри заключительного этапа всероссийской олимпиады (г. Москва), заслуженные учителя РФ, профессора, доценты, аспиранты, студенты СВФУ им. М.К. Аммосова.

Добавим, что поддержка одаренных детей является государственной политикой республики. В Якутии проводятся Международные интеллектуальные игры. В указе главы региона Айсена Николаева «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)» предусматривается создание к 2024 году научно-образовательного центра международного уровня для работы с талантливыми детьми и молодежью с охватом не менее 10 тысяч школьников.