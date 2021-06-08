В Якутске стартовала кампания по промывке водопроводных сетей

Не так давно в Якутске завершился отопительный сезон 2020-2021 гг., но лето для городских коммунальных служб далеко не время для отдыха, а наоборот – пора активной работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Несмотря на название «отопительный», коммунальщикам Якутска за 3 летних месяца предстоит подготовить к морозам не только системы отопления, но и все хозяйство от которого зависит безопасность и стабильность работы систем жизнеобеспечения города. В их числе и водопроводные сети.

Система холодного водоснабжения города делится на три принципиальные части. Это магистральные, внутриквартальные и внутридомовые сети. За каждую часть отвечают разные организации. Эксплуатацией магистральных сетей и их содержанием занимается АО «Водоканал», за внутриквартальные сети ответственность несут компании-транспортировщики, как правильно это теплоснабжающие организации. За внутридомовое хозяйство отвечают управляющие компании, ТСЖ и другие объединения собственников жилья.

Очень важно, чтобы на каждом этапе проводилась качественная промывка сетей. От этого, во многом, зависит насколько сильно изменится качество воды на пути от водоочистных сооружений АО «Водоканал» до кранов горожан. И если Водоканал и компании-транспортировщики ежегодно промывают свои сети и эту работу пристально контролирует Управление Роспотребнадзора, то с внутридомовыми сетями ситуация иная – там обязательна только промывка систем отопления. Промывка трубопровода холодной воды – не принципиальная задача. Но стоит отметить, что некоторые управляющие компании эту процедуру проводят.

В этом году ситуация может изменится. В начале мая в Якутске, под эгидой городской администрации прошел семинар по вопросам промывки внутридомовых сетей холодного водоснабжения. Цель – максимально охватить промывочной кампанией именно внутридомовое хозяйство. Экспертами выступили специалисты АО «Водоканал», которое является начальным звеном в цепочке водоснабжения города, ежедневно подавая в город воду питьевого качества. Участие в семинаре приняли представители администраций Гагаринского и Центрального округов столицы, а также сел Маган, Табага, Пригородное, микрорайонов Марха, Кангалассы и Тулагино-Кильдямского наслега.

Полученные знания участники семинара передали управляющим компаниям, которые осуществляют свою деятельность на территории этих округов. В частности, это УК «Юнион», «Прометей», «Альтаир» и «Жилкомсервис». Вероятно, в домах, которые обслуживают данные организации стоит ожидать промывки внутридомовых сетей холодного водоснабжения в этом году.

Между тем, первые работы по промывке магистральных сетей АО «Водоканал» пройдут сегодня ночь, с 8 на 9 июня. Специалисты промоют участок линии, снабжающий водой 162 квартал, дома №86/2, 86/3 по улице 50 лет Советской Армии, ГРЭС, Промышленный техникум и Речной порт.