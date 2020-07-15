В Якутске стартовала акция «Скажем мошенникам – НЕТ!»

Общегородская информационная акция стартовала 14 июля на площади Орджоникидзе. Эстафета акции «Скажи мошенникам — НЕТ!» пройдет в течение двух недель и охватит все округа Якутска. Старт акции совместно с МУ МВД России «Якутское» дали в Строительном округе.

В рамках акции управлением Строительного округа был организован флешмоб с плакатами. Цель акции – обратить внимание горожан на участившиеся факты мошенничества и предупредить их. Организаторы раздали прохожим информационные листовки, рассказывающие о распространенных действиях мошенников и о том, как избежать преступных уловок. С помощью патрульной автомашины и усиления звука сотрудники полиции проинформировали горожан, как не стать жертвами мошенников.

По информации пресс-службы МУ МВД России «Якутское», оперативная обстановка по преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на территории города Якутска имеет значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, по сравнению с первым полугодием 2019 года, в этом году количество обращений от граждан, пострадавших от действий мошенников, возросло на 33,3% (с 210 до 280).

Профилактическая акция пройдет в течение двух недель по всем округам столицы. Специалисты Управления Строительного округа передали эстафету проведения акции «Скажи мошенникам — НЕТ!» управлению Губинского округа. Следующая акция состоится 16 июля с целью максимального привлечения и информирования граждан об основных способах мошенничества, о том, как их распознать и защитить себя и своих близких от подобных посягательств.

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска