В Якутске стартовал санитарный трехмесячник

По распоряжению главы города Якутска трехмесячник по санитарной очистке городской территории начался 20 февраля, раньше обычного, и продолжится до 20 мая 2019 года. Сегодня в городе полным ходом идут работы по уборке снега и наледей, пропарке и очистке водоотводных лотков, пропарке труб и переходов.

Сегодня, 21 февраля на плановом совещании штаба по санитарной очистке под председательством руководителя Службы эксплуатации городского хозяйства Виталия Чикачева обсудили вопросы текущего состояния столицы и обозначили задачи на ближайшие дни.

Руководители округов и пригородов отчитались о проделанной работе за неделю. На сегодня с территорий округов и пригородов вывезено 8 656 кубометров снега из запланированного объема 104 024 кубометра. Основная масса снега со всех городских округов вывозится на полигон ОАО «Якутдорстрой». Самые большие объемы по вывозу снега планируется вывезти в Строительном и Сайсарском округах – по 15 000 кубометров.

Помимо территориальных управлений и коммунальных предприятий к санитарной очистке города подключились учреждения образования, здравоохранения и культуры. Всего вывезено более 2 тысяч кубометров снега.

Среди наиболее актуальных проблем Виталий Чикачев назвал незаконный слив из ассенизаторских машин в лотки для ливневой канализации. В связи с этим он призвал руководителей округов усилить работу.

«Округам совместно с административной комиссией провести работу в части привлечения к административной ответственности нарушителей, не соблюдающих правила благоустройства. Административные штрафы пойдут в бюджет городского округа», — поручил Чикачев.

Одним из важных мероприятий санитарного трехмесячника станет очистка водоохранных зон городских водоемов, зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Также, согласно распоряжению главы возобновлено проведение «Санитарного дня», и в каждую пятницу будет проводиться день уборки города.

В завершение руководителям округов было дано поручение взять под особый контроль в части санитарной очистки территории, где планируется проведение мероприятий в рамках Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет в столице 16-17 марта.