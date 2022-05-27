Сегодня, в Единый день выполнения нормативов ГТО в Республике Саха (Якутия) в Якутске стартовал республиканский фестиваль «Мир! Май! ГТО!». Фестиваль пройдет три дня – до 29 мая. В эти дни в Якутске сдать ГТО можно будет на стадионах «Туймаада» и «Юность». Студенты высших учебных заведений будут сдавать в «Юности», а студенты средних специальных учебных заведений, организации, трудовые коллективы, остальная часть населения будут на стадионе «Туймаада».

Сегодня на стадионе «Туймаада» состоялось торжественное открытие Фестиваля, где участников приветствовали министр спорта Леонид Спиридонов, председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев и глава города Якутска Евгений Григорьев.

Профсоюзный лидер республики выразил благодарность профсоюзному активу за содействие в организации фестиваля, привлечение трудовых коллективов к участию в данном массовом мероприятии. «Решением республиканской трехсторонней комиссии работодатели могут предоставить один оплачиваемый день для сдачи норм ГТО. Также с этого года работодатели могут компенсировать участие работников в спортивных мероприятиях, занятие в секциях и кружках. Поэтому поддержка занятий спортом, привлечение населения к здоровому образу жизни поддерживается у нас на всех уровнях. «Спорт и труд – рядом идут» говорим мы, и это не пустые слова. Важно, когда работники здоровы, полны сил и желания трудиться и развиваться. Это основа здоровой атмосферы в коллективе, эффективного труда», — подчеркнул Николай Дегтярев, обращаясь к участникам Фестиваля.

Профсоюзные организации республики организовали сдачу норм ГТО среди трудящихся. Всего по профсоюзному кличу сегодня на стадион «Туймаада» пришли около 500 человек со всех отраслей.

Так, сдавать ГТО в эти дни будут 215 работников здравоохранения. Среди них – работники Якутской республиканской клинической больницы – медсестра отделения кардиологии Валентина Елисеева и врач-узист Сардана Николаева. «Признаемся, что не остается времени и сил на занятие спортом. Но как медицинские работники знаем и говорим, что движение – это жизнь. Сегодня вот по приглашению профсоюза пришли проверить свои силы. Оценим свои возможности, надеемся, что это подтолкнет нас на занятие физкультурой», — говорят работники ЯРКБ.

Профсоюзный работник, специалист аппарата Рескома профсоюза работников госучреждения Мария Томская в 2018 году сдала нормы ГТО и получила серебряный значок, поэтому сегодня пришла за «золотом». «Уже несколько лет все хочу сдать норму ГТО на «золото», но никак не получалось. Помешала пандемия, а потом времени не было. И вот как раз в дни отпуска решила попробовать сдать. Сама по мере возможностей стараюсь заниматься физкультурой, в последнее время полюбила бег. Недавно участовала во Всероссийском забеге», — говорит Мария.

Почтальон отделения почтовой связи №18 Павел Коровин – человек спортивный, занимается в спортивном клубе «Статика», пять лет назад уже получал заветный золотой значок ГТО и сегодня пришел еще раз проверить себя. «Уверенно иду на «золото». Для меня это важно – хочу доказать себе, что могу, что силы есть. Хочу быть примером для детей, чтобы они тоже приобщались к спорту. Сегодня здесь организован настоящий праздник спорта, и атмосфера стоит особая, и погода благоволит. Все хорошо!» — поделился с нами Павел Коровин.

Сдать нормы ГТО на «золото» сегодня намерены и работницы АО «Сахатранснефтегаз» — специалист по персоналу Евгения Федорова и инженер службы технического присоединения УГРС Елизавета Билюкина. «Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Мы целенаправленно пришли за золотым значком», — смеются девушки. «Нас здесь сегодня человек 20. Считаем, что все они могут сдать на «золото». У нас в предприятии приветствуется и хорошо поддерживается приобщение к спорту. Работает оборудованный спортзал, где девушки занимаемся по вторникам и четвергам. Также в течение года в коллективе проводятся различные соревнования, спартакиады, поэтому все находимся в тонусе. А золотой значок ГТО – это доказательство того, что мы занимаемся спортом, ведем активный образ жизни. Хотим, чтобы на старости лет нами гордились наши дети и внуки, будем им рассказывать, как добывался золотой значок. Сегодня здесь все очень нравится – и организация на уровне, и погода отличная, а главное, нравится атмосфера – здорово находиться среди спортивных людей», — говорят работницы АО «Сахатранснефтегаз».

Среди сдающих нормы ГТО – заместитель директора по воспитательной работе Училища олимпийского резерва Петр Протодьяконов. Сегодня испытания проходят как работники училища, так и воспитанники. «Около 20 работников уже прошли несколько этапов, пока показатели неплохие, идем на «золото». Сам я не спортсмен, но так как обучаю будущих спортсменов, придерживаюсь здорового образа жизни, поддерживаю физическую форму. Считаю, что в нынешних условиях жители страны должны быть устойчивы морально и физически тоже должны быть подготовленными», — говорит Петр Протодьяконов.

Сдача комплекса ГТО представляет собой прохождение испытаний из обязательного списка и на выбор. Среди необходимых испытаний: бег на длинные и короткие дистанции, подтягивания, отжимания. Среди дополнительных тестов – возможность проверить свою координацию, выносливость, силу и другие навыки. Современные нормы ГТО представляют собой 11 ступеней для разных возрастных групп. Кроме того, существуют нормативы ГТО для мужчин и женщин. С полным списком нормативов можно ознакомиться на официальном сайте – www.gto.ru. Каждая ступень нормативов распределяет результаты по трём сложностям, при сдаче которых участник будет награждён золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия вместе с удостоверением.

Принять участие в спортивном мероприятии может любой желающий в возрасте от шести до семидесяти лет и старше, активно занимающийся спортом. При этом не имеет значения, где и в каких условиях осуществляется физическая подготовка – самостоятельно, в спортзале или в секции. Сдача нормативов является добровольной, а не принудительной, и доступна всем категориям граждан независимо от социального статуса, профессии, возраста, пола.