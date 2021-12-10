В Якутске стартовал проект по созданию дополнительных школьных мест

В селе Пригородный сегодня торжественно забита первая свая в фундамент дополнительного здания средней общеобразовательной школы № 12. Пристрой на 326 мест будет построен в рамках реализации первого этапа проекта по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Якутии в 2021-2024 годах. Проект реализуется с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Жителей Пригородного от имени руководства города Якутска с началом строительства поздравил заместитель главы города Антон АЛЕКСЕЕНКО.

«Реализация проекта только начинается, и в планах на ближайший год строительство еще трех объектов. Таким образом, на первом этапе совместного проекта с ВЭБ.РФ мы сможем организовать в городском округе порядка тысячи дополнительных учебных мест. Впереди у нас огромная работа, так как потребность в учебных местах гораздо больше. При поддержке государства и республики мы сможем в ближайшее время сделать качественный рывок в развитии образования в нашем городе», — сказал Антон Алексеенко.

Дополнительное здание СОШ №12 будет трехэтажным, в нем разместятся 27 учебных кабинетов, библиотека с книгохранилищем, медицинский кабинет, столовая с обеденным залом на 160 посадочных мест, актовый зал на 300 посадочных мест, музыкальный зал и зал для занятий хореографией. Общая площадь нового здания составит более 5280 кв. м. Застройщиком определен ООО «Арктик Капитал».

По словам директора школы № 12 Михаила УЙГУРОВА, в настоящее время в школе в две смены обучается 616 детей. С 2014 года в школе реализуется программа углубленного изучения предметов физико-математического направления.

В 2020 году школа села Пригородный стала участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Республики Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Образование». В 2021 году в школе открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».