В Якутске стартовал призыв на срочную службу

Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, проводятся с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Как сообщил военный комиссар города Якутска Евгений Крупенков, призывная кампания стартовала на территории городского округа в плановом режиме, сообщает тгк Якутск. «Призывниками считаются граждане в возрасте от 18 до 27 лет. В первую очередь вызываются граждане, не имеющие право на отсрочку и годные по состоянию здоровья для призыва на военную службу. Призывники проходят медицинское освидетельствование, а также с ними проводятся мероприятия по профессионально-психологическому отбору. После вынесения медицинского заключения по состоянию здоровья они прибывают на призывную комиссию. Призывная комиссия выносит по ним окончательное решение. Граждане, призванные с территории республики, будут проходить службу преимущественно в военных частях Восточного военного округа. На территорию проведения специальной военной операции граждане по призыву привлекаться не будут», — подчеркнул Евгений Крупенков.