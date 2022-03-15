В Якутске стартовал открытый турнир по борьбе хапсагай

В Якутске с 15 по 16 марта проходит республиканский турнир Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения по национальной борьбе хапса5ай. Вместе с работниками республиканского ведомства, подведомственных организаций за звание лучших поборются сотрудники других структур.

Сегодня в спортивном комплексе «Триумф» состоялось торжественное открытие турнира. От имени руководства республики участников соревнований поприветствовал первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

«Под эгидой Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения работает свыше 5 тысяч якутян. Бороться с огненной стихией, оперативно реагировать на сигналы людей, попавших в беду, им позволяют не только ответственность, твердая дисциплина, но и хорошая физическая подготовка. Неспроста среди пожарных и спасателей множество именитых спортсменов, в том числе 50 мастеров спорта по борьбе хапсагай», — отметил он.

На церемонии открытия работникам Госкомобеспечения и подведомственных организаций (Государственной противопожарной службы, Службы спасения, Саханефтегазсбыта), других структур вручили ведомственные награды.

Республиканский турнир проводится по действующим правилам национальной борьбы хапсагай среди мужчин и ветеранов. Кроме того, участники распределяются по группам: сотрудникам, ветеранам федеральных и республиканских ведомств, а также гражданских лиц (студентов, работников других организаций и предприятий. Всего заявлено свыше 300 участников.

Для тех, кто хочет поболеть за спортсменов, доступна онлайн-трансляция по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=vnPrHDQD2xg