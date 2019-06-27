В Якутске стартовал международный фест-форум «Наследники традиций»

В Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского открылся Первый международный детско-юношеский фест-форум языков коренных народов «Наследники традиций». Более 80 детей из 11 арктических районов Якутии от 7 до 16 лет в течение семи дней будут участвовать в различных конкурсах. Это детские и юношеские фольклорные и творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений образования, дополнительного образования и культуры, носители традиционной культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

От имени организаторов мероприятия гостей и участников фест-форума поприветствовала и поздравила первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина ЛЮБИМОВА. В своей речи она отметила, что в нашей республике многое делается для сохранения и изучения языков коренных малочисленных народов.

Участники стали свидетелями красочного концерта с участием Саманы ВИНОКУРОВОЙ (Оймяконский район), образцового фольклорно-танцевального ансамбля «Северное сияние» и этнофольклорного ансамбля «Хокто» (руководитель Евдокия АЛЕКСЕЕВА, Жиганский район), самобытного носителя эвенского и юкагирского фольклора Максима ДУДКИНА. Уникальные номера представили народный эвенский ансамбль танца «Ьээку» (художественный руководитель Лариса СЛЕПЦОВА, Момский улус), воспитанница студии КМНС «Тунгус-рекордс» Иманна СИДОРОВА (художественные руководители Джулустан СИДОРОВ, Александр КОНСТАНТИНОВ, Алданский район), образцовый детский коллектив РФ этнофольклорный ансамбль «Аянесса» (художественный руководитель Татьяна ЧИЧИГИНАРОВА, Эвено-Бытантайский улус), юная звездочка Анабарского улуса Сандаара ФАДЕЕВА (художественный руководитель Афанасий АНДРОСОВ), этнофольклорный ансамбль «Долгунча» (художественный руководитель Зинаида НИКУЛИНА) и солисты художественной самодеятельности национально-культурных объединений ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Фест-форум «Наследники традиций» пройдет по трем блокам: образовательный, творческий и спортивный. В рамках образовательного блока проходит выставка декоративно-прикладного творчества «Узоры Севера», круглые столы и мастер-классы по традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера и по традиционной одежде северных народов «Северный стиль». С 27 июня стартовали конкурсные программы по хореографии, вокалу, устному народному творчеству, также презентации творческих проектов.

29 июня в день национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» участники фест-форума примут участие в торжественном открытии Ысыаха. Также в тюсюлгэ №30 «Северное сияние» можно будет посетить и посмотреть программу участников фест-форума. В программе фест-форума предусмотрен и спортивный блок. 30 июня в тюсюлгэ «Северное сияние» пройдут спортивные состязания по национальным видам спорта: прыжки через нарты, метание чаута (маута) на столб (Моянкан), северные прыжки и хапсагай. Вход на все мероприятия фест-форума бесплатный. Таким образом, гостям форума представится уникальная возможность ознакомиться и соприкоснуться с многогранной культурой и живой фольклорной традицией коренных малочисленных народов Севера, проживающих на просторах Российской Федерации.

Фест-форум завершится 3 июля гала-концертом на площади Ленина в 18.00.

«Наследники традиций» проводится в целях формирования активной жизненной позиции подрастающего поколения северных народов, раскрытия творческих потенциалов и способностей детей, воспитания у молодежи чувства уважения и бережного отношения к нематериальному культурному наследию коренных народов Севера, сохранения и пропаганды песенных, танцевальных традиций, обычаев и обрядов.