В Якутске стартовал масштабный проект по комплексной индивидуальной жилищной застройке

До конца 2021 года в районе переулка Базовый возведут 5 индивидуальных жилых домов с использованием МХМ-технологий. В следующем году планируется строительство ещё 27 таких домов.

«Нам необходимость наращивать темпы жилищного строительства, поддерживать застройщиков, помогать им в реализации новых проектов. Одним из инструментов должно стать стимулирование индивидуального жилищного строительства. Здесь особого внимания требует обустройство земельных участков, предназначенных под ИЖС», – отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

Речь идёт о новом формате ИЖС – посёлках с комфортной средой для жителей, транспортной доступностью, социальной инфраструктурой в комплексе.

«В соответствии с Посланием Главы Якутии Айсена Николаева в республике будет разработана программа стимулирования индивидуального жилищного строительства. Безусловно, таких проектов у нас будет много, в том числе в Якутске. Что касается технологии МХМ она полностью оправдала себя в наших условиях и позволяет быстро и качественно возводить дома», – сказал первый заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков.

Он также добавил, что сегодня можно получить льготный кредит под 7% на ИЖС.

Инвестпроект в городе Якутске реализует АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство». Построенные здесь дома будут площадью от 90 до 100 кв. метров с небольшими участками по доступным ценам. В планах – создание организованной индивидуальной жилищной застройки со всей инфраструктурой по основным магистралям города.

Напомним, по МХМ технологии в республике уже построено около 200 домов, в том числе в арктических районах. В частности, жилые дома в селе Бясь-Кюель.