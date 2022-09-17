В Кроссе наций бежали мэр Якутска и другие руководители



На видео тгк Эхо столицы можно увидеть, что в забеге руководителей приняли участие мэр Якутска Евгений Григорьев, министр спорта Якутии Леонид Спиридонов, ректор СВФУ Анатолий Николаев и другие.

Ректор СВФУ им Аммосова сообщил в своем тгк Дневник ректора СВФУ о старте Кросса наций в Якутске и разместил фото.

Общий забег молодежи



Министр инноваций Якутии Анатолий Семенов сообщил в своем тгк о своем участии в Кроссе наций.



Другие руководители якутских ведомств и учреждений тоже наверняка отметят в соцсетях участие в кроссе наций и свою отличную спортивную подготовку, что стало модным в последнее время. ЗОЖ на личном примере.