В Якутске стартовал капитальный ремонт школ

В Якутске заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта 11 городских школ. В этом году будут отремонтированы СОШ № 10, СОШ № 20, СОШ № 21, СОШ № 23, СОШ № 27, СОШ № 31, СОШ № 33, СОШ № 36, Саха политехнический лицей, Якутская городская национальная гимназия, Мархинская школа №1.

Ремонтные работы начались в некоторых школах с 15 апреля, капитальный ремонт во всех 11 объектах должен завершиться в середине августа 2022 года.

Как сообщили в МКУ «Главстрой», по состоянию на 4 мая строительно-монтажные работы начаты в 10 школах – СОШ №10, СОШ №20, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №27, СОШ №33, ЯГНГ, Мархинская СОШ №1, Саха политехнический лицей. В СОШ № 36 работы начнутся после 15 мая после завершения учебного процесса.

На сегодняшний день определены виды работ, составляются сопоставительные дефектные ведомости объемов работ, локальные сметы и ведомости изменения сметной документации.

На проведение капитального ремонта предусмотрено более 809 млн рублей, из них более 720 млн рублей выделено из федерального бюджета, более 89 млн рублей – из местного бюджета.

В МКУ «Главстрой» (муниципальный заказчик) отметили, что объем строительно-монтажных работ будет увеличен, в связи с этим цены контрактов могут быть изменены.

В Управлении образования сообщили, что в случае организации образовательного процесса в дистанционной форме будет обеспечена выдача «сухих пайков» обучающимся 5-11 классов, относящимся к льготной категории.