В Якутске стартовал IV Международный конгресс «Музыка для всех»

В Якутске 27 июня открылся IV Международный конгресс «Музыка для всех»: как феномен современного музыкального образования России». Мероприятие продлится по 2 июля.

В адрес участников и гостей Конгресса поступил приветственный адрес Главы Якутии Айсена Николаева, который зачитал модератор Конгресса министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

«Музыка есть самое главное из всех видов искусств, созданных человеком, ведь она сопровождает нас с самого рождения. Уникальный проект, задуманный 9 лет назад и успешно реализующийся сегодня в школах и детских садах республики по инициативе Первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева «Музыка для всех” — это проект, за которым стоит будущее… Инновационные, передовые проекты в сфере культуры, образования, к таким безусловно относится и проект “Музыка для всех”, являют собой новую парадигму высококачественного образования для подрастающего поколения, отвечающего всем запросам и вызовам современности.

Я благодарен большому кругу профессионалов педагогического сообщества, отрасли культуры, масс-медиа, подвижников и энтузиастов за совместный труд, работающих над тем, чтобы сделать музыку доступной для всех и искренне желающих сделать мир лучше! Убежден, что ваши цели на пути реализации проекта осуществимы и будут достигнуты! Желаю всем участникам конгресса созидательной работы и плодотворных дискуссий», — говорится в обращении.

Торжественная церемония открытия состоялось в Зале Республики Дома Правительства № 1. С докладом «В основе проекта «Музыка для всех лежит массовое созидательное движение всего населения Якутии» выступила заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина.

— «Музыка для всех» наряду с такими проектами, как «Рисуем все», «Шахматы для всех» — один из наиболее эффективных инструментов развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребенка. Реализация проекта осуществлялась в республике в три этапа. Первый — с 2013 по 2014 годы, когда была создана фундаментальная нормативно-правовая база, разработана Концепция проекта. Второй — с 2014 по 2020 гг, был направлен на обеспечение доступности музыкального образования для всех детей. Третий этап стартовал с 2020 года, и сегодня мы с вами находимся на пути его завершения. Его цель воспитать школьников республики как компетентных слушателей, любителей и ценителей музыки, обладающих базовыми навыками игры на музыкальных инструментах и основами музыкальной культуры, — рассказала Силина.

По словам Марины Владимировны, по данным 2020-2021 учебного года в республике работают 641 общеобразовательных школ, где обучаются 147 931 детей с 1 по 11 классы. Уроки музыки ведутся у школьников 1-8 классов, с численностью 117 475, что составляет 75,3% охвата проектом «Музыка для всех». В 802-х детских образовательных учреждениях воспитываются 67 720 детей дошкольного возраста, музыкальными занятиями охвачены 97 % воспитанников. В учреждениях дополнительного образования 47 473 учащихся занимаются музыкой — это 40% охвата.

— Кроме этого в республике действуют 63 детские школы искусств с 67 филиалами и контингентом в 16 457 детей. По итогам 2021 года из 925 выпускников школ искусств республики в профилирующие учебные заведения поступил 81 выпускник. Хочу дополнить, что в рамках нацпроекта «Культура» 18 школ искусств, в том числе арктические в 2019 и 2021 годах получили музыкальное оборудование, мебель и учебные пособия. Добавлю, что мы единственный регион, который в конкурсах академического жанра ввел номинацию общеразвивающей подготовки «Музыка для всех», в ней у нас всегда представлено много участников, которые занимаются не по профессиональным программам, но тоже хотят участвовать в конкурсах, — отметила Силина.

По итогам работы конгресса будет принято Обращение к широкой музыкальной общественности, выработаны Рекомендации. Также в этом году в рамках Конгресса с 29 июня по 2 июля состоится II Международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка». Он собрал небывалое ранее число участников — на конкурс подано 297 заявок — это 1302 детей из 25 улусов. Очно подано 160 заявок, или 419 детей, заочно подано 137 заявок или 883 участника. И если в I Международном конкурсе в 2019 году участники соревновались в трех номинациях: «Виолончель», «Музыка для всех» (коллективы) и «Музыка для всех» (фортепиано), то в этом году появились три новые номинации — «Академическое пение», «Хоровое пение» и «Оркестры и ансамбли духовых инструментов».