В Якутске стартовал ЧМ по мас-рестлингу

С началом соревнований поздравил глава Якутии Айсен Николаев.

В составе сборных 41 страны выступят 132 сильнейших спортсмена.

«Вот уже в третий раз Якутск становится местом проведения грандиозного спортивного зрелища. Мы искренне рады, что организация чемпионата мира на родине мас-рестлинга становится доброй традицией. В чемпионате мира выступят 132 сильнейших спортсмена из 41 страны. В составе сборной команды России, кроме якутских атлетов, представлены мадьыны из российских регионов Иван Галкин (125 кг), Виктор Колибабчук (125+ кг), Мохинур Абдузойирова (85 кг) и Кристина Кочесокова (абсолютная категория). Во время чемпионата мира в Якутске 25 июня мы впервые отметим Всемирный день мас-рестлинга, который учрежден президиумом международной федерации и будет ежегодно проводиться в четвертую субботу июня. Кроме этого, в рамках чемпионата состоялся конгресс Международной федерации мас-рестлинга и будет проведена презентация гимна, текст которого написала народный писатель Якутии Наталья Михалева — Сайа. Сегодня якутским национальным видом спорта — мас-рестлингом — занимаются около 32 тысяч человек в более чем в 50 странах мира, в том числе свыше 16 тысяч — в России.

В состав Международной федерации мас-рестлинга входят 52 национальные федерации, Всероссийской федерации – 63 региональных федераций и отделений. Это результат системной работы международной и всероссийской федераций мас-рестлинга и министерств спорта России и Якутии. Для дальнейшей популяризации мас-рестлинга принято решение создать в республике Международный центр мас-рестлинга», — подчеркнул Айсен Николаев. Глава региона также выразил уверенность, что якутский национальный вид спорта вполне может стать олимпийским и проводимый чемпионат мира даст новый импульс для дальнейшего развития мас-рестлинга.