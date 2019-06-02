В Якутске стартовал четвёртый этап Национального лесного форума

Сегодня, 1 июня, в Якутске в Общественном центре с молодёжной площадки «Экология и добровольческое движение в России» открылся Национальный лесной Форум.

Участники обсудили вопросы, связанные с подключением молодёжи к решению насущных вопросов охраны природы, движения к «зеленому» будущему, как на региональном, так и на общероссийском уровне, реализацию нацпроекта «Экология». Также волонтеры презентовали свои проекты.

«Добровольцы могут помочь государству в решении проблемы, они видят проблемы на местах и неравнодушно к ним относятся. Госдуме важен этот диалог. У нас огромная страна, мы не можем увидеть, что творится в каждом уголке. Только люди на местах могут поднимать эти проблемы на уровень государства и помогать в их решении. Экологическая информация – зона опасная. Много спекуляций. Недавно Гринпис предложил все невостребованные сельхозземели засадить лесом. Звучит красиво, но кроется другой смысл. Сельхозземли – наша стратегическая продовольственная безопасность. И когда звучат популистские возгласы, важно, чтобы люди понимали и могли разобрать, что за этим стоит. Это касается и воды, и воздуха, и других тем. Такой диалог с добровольцами важен, чтобы получать объективную информацию, реальную ситуацию с «земли». Сегодня от якутских добровольцев прозвучало много интересных предложений и фактов, будут их изучать и использовать», — заявил журналистам инициатор Форума, Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Также он пояснил, почему один из этапов проходит именно в Якутии.

«Мы ещё в прошлом году решили, что необходимо провести в Якутии региональный этап. Республике он необходим, регион очень яркий. Все проблемы, связанные с природопользованием здесь актуальны. Это и использование лесов, их сохранение, пожары, городские леса, взаимодействия бизнеса и государства. Нам нужно понять, как менять законодательство и правила, чтобы нам было комфортно, и мы эффективно использовали наши ресурсы. А опыт и проблематику такого лесного региона как Якутия нужно учитывать», — добавил Николаев.

Напомним, форум в Якутии пройдёт с 1-4 июня с участием депутатов Государственной Думы ФС РФ, представителей законодательных и исполнительных органов субъектов Федерации, бизнесменов, ученых и общественников.

Участники обсудят основные проблемы лесной отрасли и подготовят предложения, направленные на совершенствование лесного законодательства.

Национальный лесной форум проходит под эгидой Госдумы, при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза второй год подряд, и в нем уже приняли участие более 4-х тысяч человек. Форум разбит на региональные этапы. Итоги подведут на финальном форуме в Москве 13 сентября. В Якутске проходит четвертый этап. Первые три этапа уже успешно прошли в этом году в Тамбове, Тюмени и Перми. Сыктывкар примет форум в июле, Красноярск – в начале сентябре.

Программа форума рассчитана на четыре дня. Сегодня прошёл семинар, посвящённый добровольцам. На 2 июня запланированы семинар «Сохранение реки Лены – в приоритеты национального проекта», круглый стол «Проблемы и перспективы лесного комплекса Республики Саха (Якутия)», образовательный семинар для представителей СМИ «Биржевой товарный рынок». В понедельник, 3 июня, на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова откроются стенды, тематические фотозоны. Состоится презентация стендов Рослесинфорга, Авиалесоохраны, Рослесозащиты и др.

Работа основного дня форума будет организована по четырем тематическим площадкам: «Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит лес», «Лес и природа города» и «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании».