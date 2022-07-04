04.07.2022
11:47
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Якутия

В Якутске стало меньше компаний, где действует удаленка

Удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 9% компаний Якутска

Сотрудников возвращают в офисы: дистанционный формат работы сейчас практикует лишь каждая одиннадцатая компания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Якутска.

Удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии коронавируса, остались лишь в 9% компаний Якутска.

В столицах работодателей, разрешающих удаленку, больше: 15% — в Москве и 13% — в Санкт-Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций.

Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании Якутска, где еще есть удаленка, их менее 7%.

Чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.

Источник: Юлия Моторыкина PR-менеджер пресс-службы SuperJob

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