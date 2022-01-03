В Якутске стабильная обстановка по вывозу мусора

Министерство ЖКХ и энергетики Якутии продолжает следить за ситуацией по вывозу мусора в Якутске в период новогодних выходных дней, когда объём производимых твёрдых коммунальных отходов возрастает в два раза.

3 января первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов совершил объезд по городу.

В ходе объезда были осмотрены санитарные точки по следующим адресам: ул. Поярков, 23, Ломоносова, 36, Пояркова, 21/1, Курашова, 31, Петра Алексеева, 21/5 и 21/3, Семена Данилова, 8 и 24, Пионерская, 25 и 41, Дзержинского, 41/2, Кальвица, 13/1 и 5/2, Богдана Чижика, 20, Фёдора Попова,2, а также 202 микрорайон корпуса 6, 12, 16, 25, 29, Ярославского, 5/1, 6/3 и 13.

Переполненные баки отметились в 128 квартале в зоне обслуживания подрядной организации УК «Прометей+», с которой у регоператора «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» заключён договор на вывоз мусора. Это связано с тем, что к вывозу ТКО подрядчик приступил с 3 января.

Также с сегодняшнего дня к вывозу накопленного вторсырья из пунктов для раздельного сбора приступила «Якутская экологическая компания». Отметим, что в рамках внедрения раздельного сбора отходов в Якутске установлено порядка 50 контейнеров для вторсырья.

В целом санитарная обстановка в городе удовлетворительная. По всем замечаниям направлены обращения в адрес регоператора для устранения.

Напоминаем, что в случаях несвоевременного вывоза мусора необходимо обращаться в диспетчерскую службу ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» по телефонам: 31-97-97, 70-66-02. Режим работы диспетчерской службы с 8:00 до 20:00 часов.

Также в период выходных праздничных дней работают дополнительный канал связи в WhatsApp, куда можно направлять фотографии с указанием адресов переполнения баков и несвоевременного вывоза: 8-914-825-90-90, 8-924-763-42-77.