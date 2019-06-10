В Якутске средь бела дня…

Вор замотал в простыню телевизор, планшет, компьютер и колонки и просто вынес их их квартиры.

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница одного из домов по ул. Богдана Чижика с заявлением о краже цифровой техники из квартиры. Материальный ущерб составил 40 000 рублей.

Сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 г. Якутск установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый днем зашел в подъезд жилого дома с намерением совершить кражу из квартиры. Он вычислил квартиру, чьи хозяева отсутствовали, сломал навесной замок от входной двери и проник внутрь. Оттуда он вынес телевизор, планшет, компьютер и колонки. Чужое имущество злоумышленник замотал в простыню и вынес из квартиры. Похищенное он сбыл за 5 000 рублей, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.