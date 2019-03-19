В Якутске спецтехника не прекращает уборку снега

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки силами АО «Якутдорстрой» и другими организациями на полигон вывезено 5224 куб. м снега. Всего с начала месяца вывезено 93 234 куб. м снега.

Сегодня бригады «Якутдорстрой» убирают снег на ул. Жуковского, Курнатовского, Ярославского, Петра Алексеева, Тимирязева, Билибина, площади Победы, площади Орджоникидзе, в селе Табага на ул. Березовая, в селе Хатассы на ул. Каландаришвили.

В уборке и вывозе снега задействованы 26 самосвалов КАМАЗ, 3 трактора МТЗ, 4 бобкета, 5 фронтальных погрузчиков, 2 снегопогрузчика, манипулятор, колесный и гусеничный бульдозеры, 6 поливомоечных машин на подсыпке песком.