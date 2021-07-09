09.07.2021
17:14
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Происшествия

В Якутске спасли утопающего

Сегодня, 9 июля в Сети появилось видео, как в Якутске спасли утопающего. Аккаунт dtp_ykt сообщает, что это пляж 202 микрорайона Якутска.

С двух сторон утопающему практически одновременно подоспела помощь. На видео видно, что один из спасателей бросился в воду в одежде.

Спасаясь от изнурительного зноя, якутяне спешат к водоемам. Однако большинство пляжей в Якутске несанкционированные. Стало быть, и спасателей на них нет. А течение многих якутских рек сильное, опасное. Каждый год реки собирают свою страшную жатву жизнями людей.

Якутяне, будьте осторожны на воде!  

Источник: https://www.instagram.com/p/CRGHZ3tD7dD/?utm_medium=copy_link
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