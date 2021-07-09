09.07.2021
17:14
350
Происшествия
В Якутске спасли утопающего
Сегодня, 9 июля в Сети появилось видео, как в Якутске спасли утопающего. Аккаунт dtp_ykt сообщает, что это пляж 202 микрорайона Якутска.
С двух сторон утопающему практически одновременно подоспела помощь. На видео видно, что один из спасателей бросился в воду в одежде.
Спасаясь от изнурительного зноя, якутяне спешат к водоемам. Однако большинство пляжей в Якутске несанкционированные. Стало быть, и спасателей на них нет. А течение многих якутских рек сильное, опасное. Каждый год реки собирают свою страшную жатву жизнями людей.
Якутяне, будьте осторожны на воде!
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