Сегодня, 9 июля в Сети появилось видео, как в Якутске спасли утопающего. Аккаунт dtp_ykt сообщает, что это пляж 202 микрорайона Якутска.

С двух сторон утопающему практически одновременно подоспела помощь. На видео видно, что один из спасателей бросился в воду в одежде.

Спасаясь от изнурительного зноя, якутяне спешат к водоемам. Однако большинство пляжей в Якутске несанкционированные. Стало быть, и спасателей на них нет. А течение многих якутских рек сильное, опасное. Каждый год реки собирают свою страшную жатву жизнями людей.

Якутяне, будьте осторожны на воде!