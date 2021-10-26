26.10.2021
16:56
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Происшествия

В Якутске спасли собаку, застрявшую во льдах 🐕😃👏

Вызов на пульт Службы спасения Якутии поступил 26.10. 2021 в 13:35, взволнованная хозяйка пса сообщила, что во время прогулки по территории городского пляжа, отпустила любимца вместе с поводком. Игривое животное начало бегать по неокрепшему льду и дойдя до дрейфующего лодочного причала, запуталась на нём своим поводком.

Прибывшие на место спасатели, оценив обстановку обратились за подмогой к дежурившим неподалеку судоводителям «воздушных подушек». На клич откликнулся Анатолий Колхидов, на его «Хивусе» спасатели смогли быстро добраться до причала и вызволили собаку из западни.

Передав хозяйке ее питомца спасатель 3 класса Тит Алексеев провёл с ней профилактическую беседу, о том, что не следует отпускать своих любимцев на самовыгул и тем более с поводком. Не подготовленное животное легко может потеряться, попасть под автомобиль или стать жертвой нападения других животных, а поводок может запутаться в крайне неудобных местах и превратиться в «петлю» для питомца. Кроме того, в это время года лёд на водоемах еще не окреп и домашние животные легко могут провалиться под лёд.

Служба спасения Якутии благодарит Анатолия Колхидова за содействие в сегодняшнем спасении друга нашего меньшего и хотим отметить, что судоводители не в первый раз приходят к нам на помощь и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Источник: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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