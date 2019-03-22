В Якутске спасли годовалого малыша

В Якутии спасли заблокированного в машине ребенка.

Сегодня утром в 11 часов на пульт дежурного ГКУ «Служба спасения РС(Я)» позвонила взволнованная женщина и сообщила что в закрытой автомашине остался годовалый ребенок.

Дежурная смена выехала к месту происшествия, по прибытию выяснилось, что женщина усаживала ребенка в детское кресло. Ключи с брелком лежали на сиденье, в момент закрытия двери машина заблокировалась.

Спасатели аккуратно вскрыли двери иномарки.

«Малыш вел себя спокойно, чего не скажешь о маме. Но все обошлось благополучно. Все живы, здоровы», —сообщают спасатели.