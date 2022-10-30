В Якутске создан детский общественный совет при главе города

29 октября, под руководством главы города Якутска Евгения Григорьева состоялось первое заседание детского общественного совета.

В заседании приняли участие заместитель главы по социальным вопросам Наталья Степанова, начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска Мария Петрова, активисты школ и учреждений дополнительного образования г. Якутска, прошедшие конкурсный отбор и вошедшие в состав детского общественного совета при главе городского округа «город Якутск».

Глава города напомнил, что 29 октября – знаменательная дата для нашей Родины. В 1918 году был основан Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, а в 2015 году создано Российское движение школьников.

«Отрадно, что в этот день мы проводим первое заседание детского общественного совета при главе города Якутска. Сегодня мы ставим для себя задачу – быть наравне с детскими желаниями, слышать и продвигать инициативы детей. Важность совета для меня в том, что вы являетесь связующим звеном между школьниками и нами, людьми, занимающимися руководством города. Вы будете вносить свои предложения, а мы будем их учитывать. Теперь мы с вами – экспертный орган. Общественный совет — площадка, на которой мы с вами разговариваем на любые важные для вас темы. Донести информацию и быть правильно услышанными – важная составляющая коммуникации. Нас ждёт огромная, но очень интересная работа», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Учащиеся активно предлагали свои идеи, в том числе создать общую страницу в социальных сетях для всех обучающихся с достоверной информацией о школьной жизни, освещать деятельность добровольческих отрядов, усилить работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и поддержке школьников в трудных ситуациях со стороны психологов школ, организовывать мероприятия, посвященные экологическому и патриотическому воспитанию.

Евгений Григорьев выслушал пожелания ребят и заверил, что их предложения будут рассмотрены и поддержаны.

Заседания общественного совета школьников планируют проводить не менее 1 раза в квартал.