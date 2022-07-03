В Якутске создадут большую городскую зону отдыха

Крупный проект планируют реализовать до 2025 года.

В Якутске вокруг озера Сайсары планируют провести работы по благоустройству, предполагающие создание зон отдыха, велосипедной и пешеходной дорожки. Крупный проект планируют реализовать до 2025 года. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал глава Якутии Айсен Николаев, передает ЯСИА.

Программа благоустройства вокруг озера Сайсары предполагает появление нескольких локальных зон отдыха возле спорткомплекса «Триумф» и площади матери, а также соединение всей территории вокруг озера в единую систему пешеходных и велосипедных дорожек.

«Это должна быть большая городская зона отдыха. Задача в течение одного года тоже решена быть не может, поэтому мы рассматривали эту задачу, поставили перед городом, соответствующими структурами, в течении 2023-2024 годы работы будут сделаны, возможно, в 2025 году какие-то работы будут проводиться, связанные с окончательным обустройством, малыми архитектурными формами. В следующем году основные работы будут со спорткомплексом «Триумф» идти, а в 2024 году — создание единой велосипедной и набережной вокруг самого озера», — сказал Айсен Николаев.