В Якутске совершен наезд: Семилетний ребенок госпитализирован

Вчера, 16 апреля около 12 часов дня в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что на регулируемом перекрестке улиц Пояркова — Пушкина г. Якутска водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной марки «Nissan Note», следуя по ул. Пушкина со стороны ул. Ломоносова, при повороте налево совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия, прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в больницу с различными травмами.

Гарантия безопасности всех участников дорожного движения — неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Для пешеходов – это, в первую очередь, переход проезжей части по пешеходному переходу. Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов быть максимально заметными: одеваться в верхнюю одежду светлых тонов и даже в населенном пункте использовать световозвращающие элементы. А водители не должны забывать, что управляют транспортным средством повышенной опасности и несут ответственность не только за себя, но и за других участников дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает водителям, приближаясь к пешеходному переходу необходимо снижать скорость и быть предельно внимательными.