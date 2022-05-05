В Якутске совершен наезд на женщину с самокатом

4 мая около 16 дня на регулируемом перекрестке улиц Дзержинского – Орджоникидзе г.Якутска 35-летний водитель управляя автомобилем Toyota Corolla, следуя по ул. Дзержинского со стороны ул. Пояркова, при повороте налево на перекрестке совершил наезд на 51-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на электрическом самокате не спешившись.

В результате происшествия женщина обратилась в медучреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель Toyota Corolla имеет 16 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категориям: А, А1, В, В1, М. По линии ГИБДД в течении года имеет 6 нарушений, из них за превышение установленной скорости движения транспортного средства привлекался 5 раз по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ. В момент ДТП был трезв, был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ- гироскутеры, самокаты, моноколеса, сегвеи и т.д.) – их активно используют для передвижения дети, подростки, даже сами взрослые. Прежде всего, как и велосипедисту, для передвижения на средствах индивидуальной мобильности, нужна защитная экипировка- шлем, налокотники, наколенники, перчатки, световозвращающие элементы. Передвигаться на СИМ можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта. Выезжать на СИМ на проезжую часть дороги нельзя. Чтобы перейти дорогу, как и велосипедисту, нужно спешиться и переходить проезжую часть пешком по пешеходному переходу, подчиняясь правилам пешеходов. Во время движения на СИМ не стоит пользоваться смартфоном, наушниками, другими гаджетами, нельзя создавать помехи для движения пешеходов. Опасными средства индивидуальной мобильности могут стать и при катании в неосвещенных или плохо освещенных местах.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения! Помните, что на дорогах возможно вас поджидает множество опасностей, разных ситуаций. Пренебрежение установленных Правил увеличивает риск дорожно – транспортных происшествий, которое может привести к печальным последствиям. Не превышайте скорость – лучше, напротив, снижайте ее до минимальной, особенно в местах расположения образовательных учреждений, торговых центров, вблизи пешеходных переходов и перекрестков. Будьте взаимовежливы друг другу!