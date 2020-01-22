22.01.2020
16:26
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Происшествия

В Якутске совершен наезд на беременную женщину

Госавтоинспекция г. Якутска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего этим утром.

22 января, в половине восьмого утра, водитель 1992 г.р. на «Тойота Хайлендер», двигаясь по ул. Ф. Попова со стороны ул. Б. Марлинского при повороте налево на регулируемом перекрестке  Ф. Попова — Б. Чижика совершил наезд на двух пешеходов: женщину 1986 г.р. и мужчину 1992 г.р., сообщается в сводке. 

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В результате ДТП пострадала женщина, получила ушиб копчика, правого лучезапястного сустава. Далее после осмотра врачами пострадавшую госпитализировали в Перинатальный  центр с диагнозом «угроза прерывания беременности», мужчина  не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. 

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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