В Якутске совершен наезд на 13-летнюю девочку

28 апреля около 14 часов дня поступило сообщение о том, что на РАД «Нам» напротив дома №1 по ул. Семейная мкр. Марха г. Якутска 34-летний водитель управляя автомобилем марки Lada Vesta GFK440 совершил наезд на 13-летнюю девочку – пешехода, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

Бригадой скорой медицинской помощи девочка была доставлена в больницу, где врачами пострадавшей школьнице поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, перелом крестца справа и лобковой кости. Девочка была госпитализирована в травматологическое отделение.

В ходе проверки установлено, что с 13-летним стажем вождения мужчина — водитель автомашины Lada Vesta GFK440 имеет водительское удостоверение по категории В,В1,М. В момент аварии водитель был трезв, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год не привлекался,

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все его обстоятельства и причины.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям проявлять особое внимание, особенно, где следует выбирать безопасный скоростной режим при приближении к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, во дворовых территориях.

Жизнь и здоровье юных участников дорожного движения находятся, прежде всего, в руках взрослых! Берегите детей, предупреждайте и пресекайте правонарушения несовершеннолетних. Соблюдайте Правила дорожного движения, показывая пример безопасного поведения! Предупреждайте детей о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, быть внимательными на перекрестках, пристегиваться ремнем безопасности при поездке в автомобиле.

Уважаемые пешеходы! Прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет для вас безопасен! Внимательно оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость! Переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора! При передвижении в темное время суток, пользуйтесь световозвращающими элементами!