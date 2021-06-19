19.06.2021
18:03
139
Происшествия
В Якутске совершен бессовестный поступок
Джип не пропустил скорую.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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