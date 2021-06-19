19.06.2021
18:03
139

Происшествия

В Якутске совершен бессовестный поступок

Джип не пропустил скорую.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх