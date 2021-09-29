29.09.2021
18:06
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Происшествия

В Якутске сотрудники полиции и родители ищут девятилетнего школьника

Дима Салаваров ушел из дома в четыре часа дня 28 сентября, сообщает EXO-YKT

Приметы мальчика: русский, рост около 140 сантиметров, среднего телосложения. Он был одет в красную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. С собой взял сумку через плечо.

При обнаружении ребенка необходимо позвонить по номеру +7 (999) 949-12-62.

Источник: EXO-YKT
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