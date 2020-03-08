08.03.2020
10:06
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Общество

В Якутске сотрудники ГАИ подарили автоледи весеннее настроение

В преддверии Международного женского дня 8 марта сотрудники Госавтоинспекции г. Якутска совместно с воспитанниками Якутской кадетской школы интернат, присоединились к ставшей уже традиционной акции «Цветы для автоледи». 

Инспекторы останавливали машины под управлением автоледи, а вместо проверки документов, получали поздравления от руководства столичной Госавтоинспекции, которые в свою очередь желали весеннего настроения, благополучия и безаварийных дорог, а также напоминали о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

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Для представительниц прекрасного пола такая встреча стала настоящим сюрпризом, а подаренные им букеты весенних цветов и красочные открытки поднимали настроение автолюбительницам, и они в свою очередь благодарили сотрудников и за подаренное весеннее настроение и положительные эмоции. 

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Поздравления так же не обошли стороной и женщин-пассажиров, так и пеших участниц дорожного движения.

Фото: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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