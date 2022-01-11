В Якутске сотрудник центра негосударственной экспертизы приговорен за мошенничество



Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. А. Он признан виновным в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).



В суде установлено, что подсудимый, являясь сотрудником центра негосударственной экспертизы, не имея допуска к проведению экспертиз опасных производственных объектов газоснабжения, из корыстных побуждений заключил с представителями коммерческих организаций договоры на оказание данного вида услуг. Впоследствии, с целью хищения денежных средств обманным путем он подготовил поддельные заключения экспертиз на бланках сторонней организации, имевшей соответствующую лицензию, и предъявил их заказчикам, которые, будучи введенными в заблуждение, произвели оплату услуг на сумму 115 000 рублей.



По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, признания вины, погашения в полном объеме причиненного ущерба приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.



Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами.