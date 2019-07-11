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В Якутске состоятся съемки двух уникальных кинокартин

В Якутск приехали известные кинодеятеятели — продюсер Мила КУДРЯШОВА и режиссёр Гжегож ПАЦЕК (Польша), которые у нас будут снимать документальный проект «Мициха не боится самолётов» совместно с национальной вещательной компанией «Саха». 11 июля гости встретились с якутскими журналистами. 

Мила КУДРЯШОВА:

«Хотели бы поблагодарить Музей музыки и фольклора народов Якутии, без них ничего бы и не состоялось, нашему ближайшему партнеру НВК «Саха», им принадлежат лицензии на наши дальнейшие работы и именно у них будут транслироваться наши проекты. Большое спасибо Министерству культуры и духовного развития Якутии, авиакомпании «Якутии» и всем нашим друзьям, которым помогают нам».  

Гжегож ПАЦЕК:

«Фильм «Мициха не боится самолётов» будет показан в Польше, Кракове, Лондоне. Также хотим пригласить девушек, которые принимают участие в проекте, пригласить в Польшу для проведения мастер-классов. У них  есть большое желание изучать и развивать свою родную культуру и язык». 

Как рассказали кинематографисты, «Мициха не боится самолетов» основана на трудах известного антрополога Марии ЧАПЛИЦКОЙ, которая написала книгу о своей экспедиции в начале 20 века, где было рассказано в об эвенкийской культуре, ключевую роль в ее исследовании знакомство с местной жительницей Мицихой и выразили желание рассказать её историю с другой стороны — глазами эвенкийском женщины. В фильме будут использованы архивные кадры Музея музыки и фольклора народов Якутии и Центра аудиовизуального наследия республики. 

В павильоне НВК «Саха» был проведен кастинг, на который пришло около 20 претенденток на роль Мицухи, все участницы произвели неизгладимое впечатление на членов съемочной группы. Помимо отобранных девушек, будет задействован танцевальный ансамбль «Гулун». 

Данный фильм планируют выпустить к концу 2021 года,  примечательно, что премьера состоится на телеканале НВК «Саха» и все отснятые материалы останутся в Якутии. 

Также Милой КУДРЯШОВОЙ в партнерстве с НВК «Саха» будет снята документальная кинолента «Динозавры вечной мерзлоты». Проект посвящен проведению совместной палеонтологической экспедиции якутских и петербургских ученых на местонахождение арктических динозавров (р. Теете, левый приток р. Ботомою, Кемпендейская впадина, бассейн р. Вилюй), которая будет проходить с 17 июля по 5 августа этого года. 

Героями станут якутские и российские палеонтологи, участвующие в экспедиции, маяки общественного мнения и люди, которые помогают вести раскопки и являются хранителями национальной культуры и эпоса, связанного с якутскими древностями. 

1 августа запланирована презентация проекта «Динозавры вечной мерзлоты» на площадке исторического парка «Россия – Моя история» г. Якутска. 

Справка

МИЛА КУДРЯШОВА

Режиссёр, продюсер, сценарист,

Окончила факультет журналистики СПБГУ, специализировалась на кафедре «Радио и телевидение». Участвовала в производстве и продвижении более пятидесяти  кино- телепроектов, среди которых были номинанты и призеры  международных фестивалей в Москве, Берлине, Венеции и Каннах, среди которых «Солнце», «Александра», «Фауст» Александра Сокурова, «Бункер» Оливера Хиршбигеля, «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского, «Вишневый сад» Сергея Овчарова и др.

Генеральный директор киностудии OOO «Увидеть море»
Член Союза журналистов России и Международного союза журналистов.
Член Союза кинематографистов России.
Член Гильдии неигрового кино и телевидения.

ФИЛЬМОГРАФИЯ (документальное кино)

2019 МОЙ ЛИЧНЫЙ ДРАКОН, документальный, режиссер, продюсер (Россия)- в произв.

2018 ФРИДОЛЬФ ГЕК. ОТ МОРЯ ДО МОРЯ., документальный, режиссер, продюсер (Россия- Финляндия) —  в произв

2018 ФАТЕИЧ И МОРЕ, документальный, реж Алина Рудницкая/Сергей Винокуров  автор идеи, автор сценария, креативный продюсер (Россия-Финляндия-Польша)

2018  ОХАНСКИЙ СЛОН, документальный,  автор сценария, режиссер (Россия)

2018 DOUBLETIME. SEXANDUSSR, документальный, РежИнараКолмане, автор сценария (Латвия- Франция)

2018 СОУЧАСТИЕ, документальный реж. Олег Якушенков, ассоциативный продюсер(Россия)

2015-2013 ЗНАКОМЬТЕСЬ, СЕНАТОР! Документальный сериал по заказу канала ВМЕСТЕ РФ, режиссер

2013 АЛЕКСАНДР  ВАМПИЛОВ. ЧУЛИМСК НАВСЕГДА,  режиссер, автор сценария (Россия)

2013 SOCHI.HOPE&SUSPENCE, документальный, реж Игорь Холодков ,исполнительный продюсер, автор сценария (Россия)

2013 СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: СЕРИИ «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», «ЛИЦОМ К ЛИЦУ», автор сценария  по заказу канала РОССИЯ

2013 ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ВЕЛИКИЙ ПЕРЕСМЕШНИК, автор сценария по заказу  Первого канала(Россия)

2012 ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. УЧЕНИК БОГА, ПРОЕКТ «ВЕЛИКИЕ МЕЧТАТЕЛИ» (УКРАИНА), автор сценария

2012 ПОЭТ ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ — ЧЕЛОВЕК ВСЕЛЕННОЙ, документальный сериал, реж Роза Орынбасарова, соавтор сценария, исполнительный продюсер (Россия-Казахстан)

2010 ЗАКОН СТАИ, автор сценария по заказу канала Россия

2011 НАШ КОСМОС: И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТЬСЯ ДЕНЬ, автор сценария по заказу канала НТВ

2007 КРИЗИСЫ. ИЗЛОМ СУДЬБЫ, автор идеи, автор сценария по заказу Первого канала

2006 ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ: КАК СНИМАЕТСЯ КИНО, режиссер, автор сценария

Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН, фото автора 
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