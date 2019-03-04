В Якутске состоялся волейбольный турнир на Кубок депутата

1-2 марта состоялся XII волейбольный турнир среди студентов городских средних специальных учебных учреждений города Якутска на Кубок депутата Якутской городской Думы Николая Николаевича ВАСИЛЬЕВА.

В спортивных залах ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» и ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. ДУДКИНА» юноши и девушки из 11 ССУЗов сразились за право называться лучшими волейболистами. В этом году в гости к столичным сверстникам приехали на спортивное соревнование студенты Аграрного техникума Чурапчинского улуса.

В торжественном открытии XII ежегодного волейбольного турнира приняли участие: депутат Якутской городской Думы ВАСИЛЬЕВ Н.Н., председатель Якутской городской Думы СЕМЁНОВ А.Н., главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки РС(Я) ГРИГОРЬЕВА Н.А., начальник Управления Центрального округа Окружной Администрации г.Якутска ТОРГОВКИН М.Л., ветеран спорта, бывший директор ЯСХТ с 2005 до 2015 года НЕУСТРОЕВ Е. Е. В адрес участников турнира прозвучали теплые напутственные слова, искренние пожелания победы и спортивной удачи.

За право называться лучшими под волейбольной сеткой боролись юноши и девушки ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», ГБПОУ РС(Я) «Якутский финансово-экономический колледж им. И.И. ФАДЕЕВА», ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им.С.Ф.ГОГОЛЕВА», ПОУ «Торгово-экономический колледж потребительской кооперации им. К.О. ГАВРИЛОВА», ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» Чурапчинского улуса, ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г.ДЕСЯТКИНА», ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств». Главный судья турнира: ОСИПОВ Олег Софронович – руководитель физического воспитания ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ».

Это был турнир достойных соперников. Красивые моменты не оставляли никого равнодушным, а многочисленные болельщики то и дело поддерживали свои команды приветственными возгласами. Борьба была упорной, каждая команда отстаивала свое право называться лучшей. Захватывающий спортивный поединок позволил выявить лучших волейболистов столичных ССУЗов в этом году.

Среди женских команд одержали блистательную победу будущие медсестры, фельдшера, акушерки и лаборантки из команды Якутского медицинского колледжа, получившие в награду Кубок волейбольного турнира, второе место по праву заняли хозяйки турнира – девушки Якутского сельхозтехникума, почетная бронза досталась команде девушек Якутского финансово-экономического колледжа.

Среди мужских команд заняли первое место и завоевали Кубок турнира юноши Якутского промышленного техникума. Немного уступили победителю юношеские команды Якутского коммунально-строительного техникума и Якутского индустриально-педагогического колледжа, которые заняли, соответственно, второе и третье места.

Номинации среди отдельных игроков, настоящих лидеров своих команд, распределились следующим образом: «Лучший защитник» — АНДРЕЕВА Люба (ЯСХТ), БАТЮШКИН Айсен (ЯИПК); «Лучший нападающий» — СТЕПАНОВА Айта (ЯМК), ДАВЫДОВ Иван (ЯПТ), «Лучший игрок» — САВВИНА Алина (ЯФЭК), ЭВЕРСТОВ Айсен (ЯСХТ). Победители и призеры волейбольного турнира были награждены медалями, дипломами и почетными грамотами, девушкам были вручены подарочные сертификаты салона «Киэргэ», юношам – подарочные сертификаты от магазина «Спортмастер». Спецприз от Председателя Якутской городской Думы СЕМЁНОВА Альберта Никандровича – сертификат от магазина «Спортмастер» – получила студентка ЯСХТ Алина СВИНОБОЕВА.

Ежегодное спортивное первенство проводится уже в 12 раз. В далеком уже 2008 году, депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница», ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич решил увлечь студентов городских средних специальных учебных заведений к спорту и здоровому образу жизни. Идею поддержала администрация ЯСХТ, предоставив свой зал, как спортивную площадку для волейбольного турнира. С тех пор и началась история ежегодного турнира на Кубок депутата Николая ВАСИЛЬЕВА. Благое начинание дало плодотворные, прекрасные результаты.

Девиз волейбольного турнира: «Спортивный успех – здоровье для всех!». Участники соревнования и их болельщики сделали свой выбор в этой жизни. Они хотят быть здоровыми и спортивными, желают бороться и побеждать, стремятся быть лучшими и первыми. Эти юноши и девушки – залог силы и энергии завтрашней Якутии, это будущие крепкие семьи со здоровыми и умными детьми, это высокий профессионализм, всестороннее развитие и плодотворный труд на благо нашего народа. Мы обязаны помогать молодым следовать верным путем, поддерживать их устремления к добру и свету.

Депутат Якутской городской Думы, главный врач Якутской городской клинической больницы, Николай ВАСИЛЬЕВ всю свою жизнь посвятил охране здоровья населения Якутска и Якутии. Он твердо убежден в том, что забота о здоровье молодежи – это важнейшая задача каждого ответственного руководителя и патриота России.