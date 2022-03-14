В Якутске состоялся урок гражданственности

14 марта 2022 г. в СОШ 29 г. Якутска состоялся урок гражданственности «Россия и Крым: мы вместе», посвященный Дню воссоединения России и Крыма.

Урок начался с исполнения российского гимна. Перед школьниками выступили Надежда Пермикина, педагог дополнительного образования ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне», Отличник образования РС(Я) и Айна Павлова, ведущий специалист Ресурсного центра ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Цель беседы — формирование целостного представления об общности исторической судьбы России и Крыма, воспитания гражданственности, патриотизма и толерантности школьников, сопричастности к историческим событиям в истории нашей страны.

Ученики 9 «А», кл.рук. Абуталипова Ольга Радиковна и 9 «Б», кл.рук. Сирдитов Александр Иванович узнали, что Крым — неотъемлемая часть нашего государства, главная военно-морская база в Чёрном море и один из центров культуры. С Крымом связана жизнь и творчество многих выдающихся писателей. Был он домом и источником вдохновения и для классика мировой литературы Антона Павловича Чехова. Именно в Крыму великим писателем написаны рассказы «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Архиерей», «На святках», «Новая дача», «Душечка», «Невеста», повесть «В овраге», знаменитые пьесы «Вишнёвый сад» и «Три сестры».

Также ребята познакомились с историей возникновения крымской символики, узнали о значении государственных символов в истории Республики.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о его правовом статусе. 18 марта — исторический для Крыма и России. В этот день был подписан договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на правах новых субъектов.

Воссоединение Крыма с Россией — это знаковое историческое событие, которое открыло новую страницу истории.

С праздником «Крымской весны!»