В Якутске состоялся технический семинар

Прошедший технический семинар ставил своей задачей рассказать участникам о технических особенностях, преимуществах, современных требованиях к смазочным материалам и маслам.

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