14.08.2019
16:17
69Экономика
В Якутске состоялся технический семинар
В рамках развития партнерских отношений специалисты АО «Саханефтегазсбыт» приняли участие в техническом семинаре, организованном официальным дистрибьютором ООО «Газпромнефть-смазочные материалы».
Прошедший технический семинар ставил своей задачей рассказать участникам о технических особенностях, преимуществах, современных требованиях к смазочным материалам и маслам.
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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