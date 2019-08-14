14.08.2019
16:17
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Экономика

В Якутске состоялся технический семинар

В рамках развития партнерских отношений специалисты АО «Саханефтегазсбыт» приняли участие в техническом семинаре, организованном официальным дистрибьютором ООО «Газпромнефть-смазочные материалы».

Прошедший технический семинар ставил своей задачей рассказать участникам о технических особенностях, преимуществах, современных  требованиях к смазочным материалам и маслам.   

Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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