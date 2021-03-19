В Якутске состоялся сольный концерт домристок

18 марта состоялась премьера сольного концерта «Весенний каприс» артистов оркестра национальных инструментов Марии Коротовой и Инны Скрыбыкиной. Автором сценария и ведущей выступила Елизавета Макарова. Инна Александровна Скрыбыкина и Мария Владимировна Коротова — два музыканта, две прекрасные подруги должны были представить эту программу в прошлом году, но случилась мировая пандемия и им пришлось ждать целый год. Но тем и примечательно, то, что программа сольного концерта получилась многообразной, отрепетированной, сложной и интересной.

Мария и Инна с раннего детства занимаются музыкой, с 9 лет начали обучение на домре в музыкальной школе. Мария отучилась 6 лет в Сунтарской детской музыкальной школе у Надежды Феликсовны Поповой и успешно окончила 1999 г. Сунтарская земля славится талантливыми людьми, которые бережно относятся к своим истокам, корням, чтят традиции, обычаи и фольклор. Мария выросла в творческой среде, с малых лет впитав прекрасное.

Среди родственников творцы — дядя Валерий Коротов – известный мелодист и певец, сочинивший песню про родной Сунтар, троюродная сестра Софья Николаева – Санита Ай – эстрадная певица.Инна 8 лет обучалась у Марты Анатольевны Тоноевой в Вилюйской детской музыкальной школе имени М.Н. Жиркова. Со школьных лет девочки активно занимались в оркестрах русских народных инструментов, принимали участие в разных конкурсах исполнителей на народных инструментах, ездили на свои первые гастроли по республике. Мария Коротова и Инна Скрыбыкина – артистки национального оркестра, входят в состав ансамбля современной музыки «J’OL», активные участницы проекта оркестра «От архаичности до современности».

Инна в 2009 г. окончила отделение народных инструментов Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова с красным дипломом. Преподавателем Инны являлась Людмила Петровна Киселева. В 2010 г. поступила в Арктический государственный институт искусств и культуры по специальности «инструментальное исполнительство» в класс преподавателя Людмилы Петровны Киселевой, а затем Екатерины Юрьевны Бутыриной. В 2011 г. была принята в Национальный театр танца РС(Я) артисткой оркестра. В оркестре исполняет партию тансыр-альт. Вместе с Марией играет в ансамбле выпускников Людмилы Петровны Киселевой «Серебряные струны». С родным оркестром участник X международного фестиваля народной музыки в Карелии, г.Петрозаводск.

Мария Коротова — выпускница отделения народных инструментов Якутского музыкального колледжа 2003 г. по классу домры. Преподаватель Людмила Петровна Киселева. Мария по окончании колледжа продолжила свое обучение у своего же педагога в Арктическом государственном институте культуры и искусств. Будучи студенткой 5 курса 2007 г. поступила наработу в Национальный театр танца. В оркестре исполняет партию тансыр-альт. С оркестром и танцевальным составом театра выступала во многих улусах республики и за ее пределами. На 35-летие создания театра, 115-летие со дня рождения С.А. Зверева – Кыыл Уола принимала участие на гастролях театра в городах Москва, Санкт-Петербург. Мария играет в ансамбле выпускников Людмилы Петровны Киселевой «Серебряные струны». Также участница различных республиканских конкурсов. В составе оркестра АГИИиК — лауреат международного видео-конкурса профессиональных и учебных оркестров 2007 г.

1 из 5

Сольный концерт «Весенний каприс» открыл номер «Киэһээҥҥи Бүлүү” в исполнении оркестра национальных инструментов. За дирижерским пультом командовала дирижер, отличник культуры РС(Я) Анюта Иванова. Инна с Марией играли на таҥсыре с большим упоением, вспоминая свое детство, яркие моменты счастливого времени, ведь эти замечтельные музыканты – уроженки Вилюйских улусов – Хотун Бүлүү.

Инна с Марией посвятили памяти «Якутские мотивы» попурри на мелодии Аркадия Алексеева своего преподавателя, заслуженного деятеля искусств РС(Я) Людмилы Петровны Киселевой, которая стояла у истоков исполнительской школы на народных инструментах в республике. Людмила Петровна является основателем домровой исполнительской школы республики. Замечательный педагог, методист, талантливый музыкант-исполнитель, чуткий и требовательный руководитель и деятельный просветитель Людмила Петровна в системе профессионального музыкального образования Якутии трудилась более 40 лет.Прогрессивная деятельность Людмилы Петровны являлась основополагающим критерием развития не только профессиональной домровой школы, но и всего исполнительства на народных инструментах в РС(Я).

Людмила Петровна с коллегами-единомышленниками создала благодатную почву, благодаря которой стало возможно серьезное укрепление системы музыкального инструментального образования Якутии — начального, среднего, а затем и высшего. Отделением народных инструментов Музыкального училища, впоследствии колледжа им. М.Н.Жиркова, под ее руководством подготовлено свыше 500 специалистов среднего звена, некоторые продолжили свое профобразование в центральных вузах страны. Большое место в творческой работе Людмилы Петровны отводилоськонцертно-исполнительной деятельности. Чтобы совершенствовать исполнительское творчество, она собрала вокруг себя бывших выпускников и студентов и в 1991 г. создала и возглавила ансамбль домристов «Серебряные струны».

Участницы этого замечательного ансамбля Анна Томская, Зоя Васильева, Инна Скрыбыкина и Мария Коротова с большим вдохновением исполнили популярное произведение Николая Будашкина «Родные просторы» и «Полет шмеля» из оперы «Сказка о Царе Салтане», вызвав восторг и восхищение зрителей.

В каждом концерте музыкантов звучит музыка Александра Цыганкова. Кстати, и Мария и Инна с ним познакомились в 2010 г. в конкурсе-фестивале, который проходил в Якутском музыкальном колледже. В свой сольный концерт Инна сыграла обработку двух тем: песни Исаака Дунаевского «Ой, цветет калина» и напева Воронежской области песни «Мой муженька», а Мария вариацию на тему русской народной песни «Травушка-муравушка». Замечательно прозвучала в исполнении Инны и Марии концертная фантазия на тему русской народной песни «Выйду на улицу» Евгения Дербенко. Как всегда, оркестр национальных инструментов на высоте, великолепно сыграл «Весенний город» Александра Прибылова. Поддержали домристок коллеги по цеху Афанасий Федоров, Дмитрий Винокуров, Владимир Боярский, Михаил Нифонтов, Максим Бордонский, исполнившие «Loveisyou»из репертуара Карлоса Сантаны.

Ансамбль «J’OL» был создан при оркестре национальных инструментов театра танца в 2018 г. В составе ансамбля музыканты национального оркестра: отл. культуры РС(Я) Дмитрий Винокуров (рук.), Александр Карманов, Мария Коротова, Инна Скрыбыкина, Михаил Нифонтов, солистка эногруппы «Айар Кут» театра Василена Шарина и Дьулустаан Никифоров.Инициатива создания ансамбля из числа молодых музыкантов оркестра принадлежит дирижеру Анюте Николаевне Ивановой. Анюта Николаевна и Анна Ивановна Томская (рук. ансамбля «Кыл Саха») являются авторами проекта оркестра «От архаичности до современности» в рамках республиканской программы «Музыка для всех».

Молодой певец театра Александр Карманов поздравил Инну и Марию с премьерой сольного концерта и подарил зрителям свои хиты «Дьоллоохэбиппин» и «Дьиэрэй» из репертуара группы «Дапсы» в сопровождении ансамбля «J’OL». Из репертуара Линдси Стирлинг прозвучали известные произведения — «Stampede» — соло на домре Инна Скрыбыкина, «Cоперники круглого стола» — солистка Мария Коротова, «Арена» — солистка Инна Скрыбыкина, «Minimalbeat» — солистка Мария Коротова. Зрители с большим удовольствием послушали «Oblivion» Астора Пьяцолла. Завершился сольный концерт Инны Скрыбыкиной и Марии Коротовой Каприс № 4. Фантазия на ирландские темы «В лучах восходящего солнца» в исполнении очаровательных домристок Инны и Марии. Зрители, среди которых, преподаватели Инны и Марии, родные и близкие, друзья и коллеги долгими аплодисментами благодарили артистов. После концерта на сцену вышли главный дирижер Николай Петров, директор театра Александр Алексеев, заместитель председателя Юрий Зубков. Николай Петров поздравил коллег, отметил большую проделанную работу музыкантов, пожелал дальнейшего роста и успехов в любимой работе. Александр Алексеев вручил благодарственные письма театра и приказ министра культуры о присвоении почетного знака «Отличник культуры РС(Я)» артистке оркестра Марии Коротовой. Юрий Зубков выразил благодарность за участие в общественной работе и вручил букеты цветов, благодарности.

На такой радостной высокой ноте завершился первый сольный концерт «Весенний каприс» двух артистов оркестра национальных инструментов, двух музыкантов Инны Скрыбыкиной и Марии Коротовой. В финале все участники концерта традиционно сфотографировались на сцене. Присоединяясь ко всем добрым пожеланиям, желаю не останавливаться на достигнутом, а смело идти по жизни вперед, занимаясь любимым делом! Дорогие Инна и Мария, будьте счастливы в призвании и в личной жизни!

Дорогие друзья, если Вы не успели посмотреть концерт, то будем рады видеть Вас 31 марта в 18:30 на повторном концерте «Весенний каприс» Инны Скрыбыкиной и Марии Коротовой.

В тексте использован сценарий Лизы Макаровой