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Общество
22 февраля 2019, 16:15
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В Якутске состоялся смотр песни и строя среди профсоюзных команд

21 февраля в Якутске в спортивном зале Якутского медицинского колледжа состоялся ежегодный смотр песни и строя среди молодежных советов членских организаций и координационных советов организаций профсоюзов, посвященный  Дню защитника Отечества.

В этом году в смотре приняли участие 8 команд:

— профсоюзная молодежь Амгинского улуса;

— молодежный совет рескома профсоюза работников здравоохранения;

— молодежный совет рескома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания;

— молодежный совет профсоюза работников учреждений жизнеобеспечения;

— молодежный совет рескома профсоюза работников связи;

— молодежный совет Ленского баскомфлота – профсоюза речников;

— молодежный совет Координационного совета организаций профсоюзов Намского улуса;

— члены первичной профсоюзной организации Якутского городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Члены жюри под председательством профсоюзного лидера республики Николая Дегтярева оценивали форму участников, правильность и четкость выполнения команд, строевой шаг, исполнение песни, а также отдельным этапом оценивали разборку-сборку автомата. 

По итогам смотра-конкурса третье место заняла команда Молодежного совета «Ленский баскомфлот». Второе место досталось команде профсоюзной молодежи Амгинского улуса. И победителем республиканского смотра-конкурса стала команда профсоюзной молодежи Намского улуса.

Командир команды профсоюзной молодежи Намского улуса Николай Саввин признался, что председатель Координационного совета организаций профсоюзов улуса Александр Шарапов направил их за победой.

«Участвуем в этом мероприятии впервые. В нашей команде – работники СОШ №1 с. Нам, детского сада и других школ. Перед нами была поставлена задача – победить. Потому в течение двух недель встречались после работы и готовились. Готовил команду я сам. Знания по военной маршировке получил, служа в армии», — поделился командир Николай Саввин.

Председатель Объединенного профсоюза работников ГУП «ЖКХ РС(Я)» Сергей Анисимов пришел на смотр «поболеть» за своих ребят.

«Мы тоже участвуем впервые. Мои ребята с легкостью приняли мое предложение принять участие в этом мероприятии. Все ребята до единого – отслужившие в рядах Российской армии, есть среди них и сержанты. К тому же, это основной костяк футбольной команды нашего предприятия. Они у нас – хорошие футболисты, соревнуются даже на российском уровне. Так что командный дух у ребят есть, потому и подготовка прошла легко. Лично я доволен выступлением наших ребят», — сказал профсоюзный лидер предприятия ГУП «ЖКХ РС(Я)» Сергей Анисимов. Отметим, капитан команды ГУП «ЖКХ РС (Я)» Иннокентий Васильев победил в номинации «Лучший командир». Кроме этого, коммунальщики отмечены в номинации «Лучшая форма».

Команду судебных приставов сопровождала также профсоюзный лидер Евдокия Прокопьева. Она отметила, что предложение на участие в смотре песни и строя их работники восприняли с большим удовольствием и тренировались у своего коллеги Ивана Петрова. 

Среди членов жюри выступление команд оценивал помощник военного комиссара республики по военно-патриотической работе Иван Федоров:

«Приятно увидеть как трудовые коллективы принимают активное участие в таком конкурсе. Видно, что команды серьезно готовились, поэтому оценивать нам было не легко. Но все же, для себя я выделил две команды – команду коммунальщиков и профсоюзной молодежи Амгинского улуса. Понравилось их выступление на этапе смотра песни и строя, чувствовался командный дух», — отметил Иван Васильевич. 

Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
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