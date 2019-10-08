В Якутске состоялся праздничный концерт «Краски осени»

В преддверии значимых осенних событий для жителей и представителей организаций, учреждений Губинского округа был организован праздничный концерт «Краски осени», на котором чествовали активистов ветеранского движения, лучших воспитателей и педагогов. В зале полный аншлаг, зрителям накануне таких праздников как День пожилых, День дошкольного работника, День учителя, были вручены пригласительные билеты.

В Год добрососедства, по инициативе Совета по культуре и искусству Губинского округа праздничный концерт, который объединил жителей всех возрастов, талантливые творческие коллективы и приглашенные артисты якутской эстрады порадовали зрителей своими яркими номерами.

Поздравили жителей руководитель управы Губинского округа Айаал Бурцев, народный депутат Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Мария Христофорова, депутат Якутской городской Думы Владислав Дмитриев вручили почетные грамоты, благодарственные письма за многолетний добросовестный труд воспитателям дошкольных образовательных учреждений, педагогам школ Губинского округа, активным ветеранам труда.

Благодарим замечательных ведущих мероприятия Ольгу Голдобину и Евгения Прокопьева за прекрасный праздник, теплую и добрую атмосферу, благодаря мастерству и профессионализму каждый зритель испытал восторг от праздника.

Образцовому танцевальному ансамблю «Калейдоскоп», вокальному ансамблю «Радуга» (мкрн. Канглассы), Айгылану, Дмитрию Артемьеву, Борису Корниенко, Сандааре, Лилии Уваровской и другим участника желаем творческих успехов.

Управа Губинского округа благодарит уважаемых партнеров, благодаря которым состоялось праздничное мероприятие – спасибо дружной команде депутатов округа Александру Слоик, Марие Христофоровой, Владиславу Дмитриеву, а также за поддержку языковому центру «Globus».