В Якутске состоялся показ документального фильма «Лесоустроители»

Сегодня в кинотеатре «Синема-центр» состоялся закрытый показ документального фильма «Лесоустроители». Фильм презентован ко дню рождения ФГБУ «Рослесинфорг».

Это фильм о профессии лесоустроителя, которая соединяет людей и природу, о людях, которые посвятили себя лесу.

Премьерный показ документального фильма посетили заместитель председателя Правительства РС(Я) Денис Белозеров, министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Алексей Агеев и депутат Госсобрания РС(Я) Ил Тумэн Владимир Прокопьев.

Открывая показ, руководитель Якутского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Саргылана Аммосова отметила, что на свете есть много интересных профессий, среди них есть уникальная профессия — лесоустроитель, инженер-таксатор, о которой мало кто знает.

«Разведчиками, следопытами, первооткрывателями приходят лесоустроители в таежную глухомань. Их задача — составить карты лесных насаждений, учитывать площади, запасы, характеристики лесов, составить проекты лесничеств, лесных участков, освоения лесов. Тысячи километров тайги, среди туч комаров и мошки исходят ежегодно инженера-таксаторы, добывая ценную «лесную информацию», — сказала она.

Благодаря фильму зрители смогли глубже проникнуться и понять профессию лесоустроителя, вдохновиться ею и открыть для себя совершенно новый мир. Кроме этого, фильм завораживает невероятно красивыми видами дикой природы. Авторам документального фильма удалось передать важность и уникальность данной профессии.