



12 мая, в Якутске состоялся первый республиканский слет добровольцев. Половина из них участвовала в тушении лесных пожаров в прошлом году. Есть и новобранцы, которые пришли обучиться тактике тушения лесных и ландшафтных пожаров.

Событие собрало порядка 80 добровольцев. В рамках слета прошло практическое обучение по повышению уровня знаний добровольцев по тушению природных пожаров. Участники получили ценные знания по оказанию первой помощи при ЧС, информацию о снаряжении добровольцев, тактике тушения пожаров, окарауливании. Каждый участник слёта получил образовательный сертификат.

Главными организаторами слёта выступили: некоммерческие организации «Спецназ Добра», проектная группа «Не дай огня!» (республиканский конкурс «Таланты Якутии»), «Добровольческий штаб Якутии», Минмолодежи Якутии при поддержке «Всероссийское общество спасания на водах», «Аварийно- пожарно-техническая служба» (Иркутск), ГЭК «Глобус», Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия), МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территория от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности», Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, Минэкологии Республики.

Слет проведен при поддержке первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова.

«Здорово, что сегодня в едином порыве здесь собрались добровольцы и провели первый республиканский слет. Сложно переоценить тот вклад, который вы внесли в борьбу с лесными пожарами в прошлом году. Благодаря вашему труду и сплоченности якутян мы преодолели все трудности, отстояли наши населенные пункты от огненной стихии. Спасибо вам за ваш труд, спасибо за то, что вновь готовы прийти к нам на помощь», — сказал Дмитрий Садовников, обращаясь к участникам слета.

Первый зампред правительства вручил добровольцам знаки участника лесных пожаров и благодарственные письма. Награды также получили председатель Добровольческого штаба РС (Я) Афанасий Алексеев, общественник Айыл Дьулурха, сопрецедателю «Спецназа добра» Александр Федоров и другие.

В местности Ус Хатын в этот день была организованы так называемые тематические станции. Разделившись на команды, добровольцы учились оказывать первую помощь при ЧС, травмах, отравлении продуктами горения, ознакомились с мерами безопасности на воде. Участникам слета продемонстрировали пожарную технику, квадрокоптеры, средства тушения, показали, как пользоваться ранцевым огнетушителем.

Была и теоретическая часть. Эксперты рассказали о правилах пожарной безопасности, тактике тушения пожаров, в том числе организации встречного пала, окарауливании, профилактике лесных, ландшафтных пожаров.Среди спикеров слета были сотрудники ГУ МЧС России по РС (Я), Медицины катастроф, Службы спасения Якутии, Государственной пожарной службы, Якутлесресурса и других структур.

Участникам слета продемонстрировали новые компактные мобильные противопожарные установки «СД-1». В 1 конкурсе 2022 года Фонда президентских грантов «Спецназ добра» признан победителем с проектом «Противодействие природным пожарам на территории Республики Саха «Якутия». На средства гранта были проведены онлайн тренинги с привлечением инструктора с Иркутской области Байбекова Р.Р. прошли обучение 330 добровольцев по всей республики, организованы полевые сборы «I слет добровольцев Якутии», АНО «Спецназ добра» сконструированы и произведены мобильные противопожарные установки «СД-1», куда входит емкость, помпа, 60 метров рукавов, которые сконструированы под шасси УАЗ микроавтобус. Данные установки в количестве 6 штук направлены в Амгинский, Чурапчинский, Сунтарский, Кобяйский ,Томпонский и город Якутск. Как рассказал руководитель проекта Александр Федоров, общественная организация «Спецназ добра», планирует участвовать в грантах и последующие годы, чтобы организовывать обучение и снабжать установками как можно больше улусов республики.