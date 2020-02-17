17.02.2020
19:15
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Культура & Образование

В Якутске состоялся образовательный квиз на тему ВОВ

15 февраля, в стенах Центра оздоровления и отдыха детей «Сосновый бор», активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с Российским движением школьников, организовали образовательный квиз на тему Великой Отечественной войны.

Всего в образовательном квизе участвовало 110 ребят, которые были поделены на 6 «академий» текущей смены «Соснового бора». В процессе игры школьники отвечали на вопросы из истории Великой Отечественной войны.

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После подведения итогов активистка Виктория Хозеева поведала о деятельности «Молодой Гвардии Единой России» перед юными участниками, а также провела презентацию книги «Тайная школа юных героев», которую подарила дирекции Центра.

Фото: ЯРО "Единая Россия"
Источник: ЯРО "Единая Россия"
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