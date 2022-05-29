29.05.2022
15:37
197

Якутск

В Якутске состоялся детский велопарад

С наступлением теплых дней  на улицах столицы региона и других населенных пунктов становится все больше велосипедистов. Как следствие, растет и статистика аварийности  с  участием данной категории участников дорожного движения. В особую группу риска попадают несовершеннолетние велосипедисты.

         Накануне Дня защиты детей Госавтоинспекция республики при поддержке Ресурсных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организовала необычное мероприятие – детский велопарад. Его участниками стали воспитанники детских садов г. Якутска, учащиеся столичных школы и все желающие дети разного возраста на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

         Чтобы обеспечить безопасность детей, площадкой для мероприятия был выбран городской Парк культуры и отдыха, администрация которого поддержала идею проведения акции, направленной на предупреждение ДТП с участием юных велосипедистов, повышение знаний ПДД не только у детей, но и их родителей.

         Одним из обязательных условий участия в велопараде стало наличие велошлема  и средств защиты. Малыши прибыли на мероприятие в сопровождении родителей, которые отнеслись к подготовке детей со всей ответственностью. Некоторые команды детских садов и школ выделялись единой формой.

         С парковым прогулочным паровозиком во главе, где разместились родители с самыми маленькими гостями, детская велоколонна проследовала по асфальтированным дорожкам парка.  Взрослые, следовавшие рядом, пронесли плакаты с призывами о соблюдении ПДД и особом внимании к маленьким участникам дорожного движения, в том числе – на велотранспорте. 

         По окончании велопарада его участники ответили на вопросы познавательной викторины по правилам дорожного движения, получили тематические подарки.  Сотрудники ГИБДД напомнили детям и родителям правила для велосипедистов и пользователей средствами индивидуальной мобильности, а каждому участнику мероприятия организаторы вручили сертификат и световозвращающие элементы, которые, кстати, нужны не только пешеходам, но и велосипедистам.

         Позитива и праздничного настроения маленьким участникам мероприятия и их родителям добавили ростовые куклы, с которыми можно было сфотографироваться и получить от них тематические памятки и буклеты, которые напомнят родителям об основных требованиях безопасности не только при движении пешком или на велосипеде, но также и правилах перевозки детей в салоне автомобиля,  мерах предосторожности во дворах.

                                      Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх