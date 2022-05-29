В Якутске состоялся детский велопарад

С наступлением теплых дней на улицах столицы региона и других населенных пунктов становится все больше велосипедистов. Как следствие, растет и статистика аварийности с участием данной категории участников дорожного движения. В особую группу риска попадают несовершеннолетние велосипедисты.

Накануне Дня защиты детей Госавтоинспекция республики при поддержке Ресурсных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организовала необычное мероприятие – детский велопарад. Его участниками стали воспитанники детских садов г. Якутска, учащиеся столичных школы и все желающие дети разного возраста на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

Чтобы обеспечить безопасность детей, площадкой для мероприятия был выбран городской Парк культуры и отдыха, администрация которого поддержала идею проведения акции, направленной на предупреждение ДТП с участием юных велосипедистов, повышение знаний ПДД не только у детей, но и их родителей.

Одним из обязательных условий участия в велопараде стало наличие велошлема и средств защиты. Малыши прибыли на мероприятие в сопровождении родителей, которые отнеслись к подготовке детей со всей ответственностью. Некоторые команды детских садов и школ выделялись единой формой.

С парковым прогулочным паровозиком во главе, где разместились родители с самыми маленькими гостями, детская велоколонна проследовала по асфальтированным дорожкам парка. Взрослые, следовавшие рядом, пронесли плакаты с призывами о соблюдении ПДД и особом внимании к маленьким участникам дорожного движения, в том числе – на велотранспорте.

По окончании велопарада его участники ответили на вопросы познавательной викторины по правилам дорожного движения, получили тематические подарки. Сотрудники ГИБДД напомнили детям и родителям правила для велосипедистов и пользователей средствами индивидуальной мобильности, а каждому участнику мероприятия организаторы вручили сертификат и световозвращающие элементы, которые, кстати, нужны не только пешеходам, но и велосипедистам.

Позитива и праздничного настроения маленьким участникам мероприятия и их родителям добавили ростовые куклы, с которыми можно было сфотографироваться и получить от них тематические памятки и буклеты, которые напомнят родителям об основных требованиях безопасности не только при движении пешком или на велосипеде, но также и правилах перевозки детей в салоне автомобиля, мерах предосторожности во дворах.

Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)