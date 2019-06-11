В Якутске состоялось торжественное закрытие отопительного сезона

Коммунальщики Якутска отметили свой главный профессиональный праздник – закрытие задвижки и завершение отопительного сезона. Торжественное заседание состоялось 11 июня в окружной администрации города.

Руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев, представляя итоги прохождения отопительного сезона в столице республики, отметил общую положительную динамику снижения аварийных и технологических нарушений. Так, аварийных отключений за текущий отопительный сезон произошло 614, в предыдущем — 692.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравил всех коммунальщиков с окончанием отопительного сезона и поблагодарил их за четкую и слаженную работу при выполнении поставленных задач. Он также отметил, что в сфере ЖКХ города Якутска работают опытные и профессиональные работники. Это люди, которые на острие проблем: энергетики и газовики, сотрудники «Водоканала» и все муниципальные предприятия, которые были задействованы в обеспечении теплом города Якутска, и, конечно, руководители управ городского округа, которые первыми реагируют на технологические нарушения

«Большое спасибо сотрудникам коммунальных служб за то, что мы, горожане, живем в комфортных условиях. В этом году снизилось количество аварийных ситуаций, растет оперативность реагирования на технологические нарушения, тем самым улучшаются условия жизни в Якутске. Все это – благодаря неустанному и профессиональному труду работников наших коммунальных служб», — сказал Альберт Семенов.

Всех работников жилищно-коммунального хозяйства города Якутска поздравили с успешным завершением отопительного сезона. По традиции за вклад в развитие ЖКХ и энергетики работники отрасли были отмечены государственными и ведомственными наградами.