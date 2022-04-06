В Якутске состоялось торжественное открытие ХХХI конкурса «Учитель года»

5 апреля в Институте развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского- II состоялось торжественное открытие ХХХI республиканского профессионального конкурса «Учитель года Республики Саха (Якутия)-2022». Конкурс профессионального мастерства объединяет лучшие педагогические кадры, яркие, творческие и преданные профессии энтузиасты, которые готовы поделиться своим педагогическим опытом.

Напомним, что в этом году в конкурсе участвуют 29 педагогов. Среди них представители 7 северных (арктических) Верхоянского, Жиганского, Момского, Среднеколымского, Оленекского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского улусов. Из 29 участников 7 мужчин-учителей.

В финал выйдут 15 учителей.

Участники конкурса пройдут такие конкурсные испытания как: «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час», мастер-классы лучших учителей. Финалисты конкурса дополнительно примут участие в конкурсах «Пресс-конференция» и «Вопрос учителю года».

Ирина Любимова, министр образования и науки РС(Я), в своей поздравительной речи отметила: «У нас в республике успешно работают такие региональные программы, как поддержка учителей по обеспечению жильем, программа «Учитель Арктики». По поручению Главы Республики разработаны меры поддержки на региональном уровне, также осуществляется государственная поддержка со стороны федерального центра. Все делается для обеспечения комфортных условий для реализации качественного образования.Участие в конкурсе в первую очередь дает возможность повысить квалификацию, вы будете обмениваться лучшими практиками своей профессиональной деятельности».

Также выступили директор Института развития образования и повышения квалификации – регионального оператора конкурса «Учитель года» Ньургун Павлов, 1 заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации Галина Алексеева и профессор, зав. кафедрой информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А.И. Герцена Елена Власова.

Участников поздравил директор МБОУ лицея № 1 им. М.В. Ломоносова г. Орла, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года — 2020» Антон Гомозев.

Как отметили организаторы конкурса, среди конкурсантов больше всего учителей английского языка, их 7 человек; учителей истории и обществознания – 6; начальных классов – тоже 6; математики – 4; русского языка и биологии – по 2; и по 1 учителю физики и географии. Средний возраст участников – примерно 36, педстаж – 12 лет.

О традициях конкурса нам рассказала главный организатор конкурса, заместитель директора ИРОиПК Дианида Абрамова: «За долгие годы проведения конкурс обрастает собственными традициями. В разные годы в рамках конкурса традиционно проводятся благотворительные акции, что вполне отвечает девизу конкурса «Сейте разумное, доброе и вечное!». Началу традиций заложила акция «Оживи рисунок», где участники и организаторы конкурса собственноручно шили мягкие игрушки по эскизам детей. Как же волнительно и радостно было видеть счастливые лица детей, получивших в подарок эти игрушки. Затем были акции «Подари детям радость» и «Подари любимую книгу школе». Традиции продолжаются и в этом году: книги-подарки от конкурсантов, в поддержку Года чтения, объявленного нашим министром Ириной Павловной Любимовой и формирования читательской грамотности и Года Арктики, получат 2 северные школы (а какие – это сюрприз)».

На открытии участники конкурса выступили с номерами-визитками, где представили личные и профессиональные качества.